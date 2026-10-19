El calor dispara la contaminación por ozono en España a su nivel más alto desde 2010

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Madrid, 19 oct (EFE).- Los efectos del calor intenso del pasado verano propiciaron que España alcanzara durante este 2026 los niveles más altos de ozono (O3) en el aire desde el año 2010, periodo en el que entraron en vigor los actuales límites legales (180 µg/m³).

Tras el verano más cálido del último siglo y medio, con hasta cuatro olas de calor, las superaciones del objetivo legal de ozono en el aire durante 2026 han aumentado un 25 % en el conjunto de España con respecto al periodo 2019-2024, afectando a casi 9 millones de personas (el 17 % de la población), según el último informe anual de Ecologistas en Acción.

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Los resultados -recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año- provienen de los datos registrados en un total de 490 estaciones fijas de medición repartidas por las 131 zonas en las que se divide el territorio español.

Estos datos, basados en los niveles legales adoptados por el Estado (unos niveles "obsoletos", según la organización), se vuelven aún más preocupantes si se tiene en cuenta el valor recomendado por la Unión Europea (UE) para 2030: 120 µg/m³.

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Con estos niveles como referencia, el aire contaminado por ozono habría afectado a 17 millones de personas en España (el 34 % de la población).

Por último, si se tomara el objetivo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), "más estricto y acorde con una adecuada protección de la salud", este contaminante habría afectado al 99 % de la población.

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Ecologistas en Acción detalla que la "situación meteorológica extrema" ha sido la principal causante de estos altos niveles de acumulación: un periodo primaveral muy cálido, cuantiosas lluvias invernales y el verano más tórrido desde hace un siglo y medio, con hasta cuatro "prolongadas e intensas" olas de calor y una avalancha de incendios forestales entre julio y agosto.

Los niveles legales marcados por el Estado se superaron hasta en 33 zonas de 8 comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid).

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Paralelamente, fueron 53 las zonas en 10 comunidades (las anteriores más Aragón y Región de Murcia) las que incumplieron el nuevo objetivo legal de la Unión Europea para 2030.

Cataluña y Comunidad de Madrid fueron, según los datos aportados por el informe, las comunidades más afectadas por la contaminación por ozono en el presente año.

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Cataluña en su conjunto registró hasta 124 superaciones del umbral, mientras que la Comunidad de Madrid volvió a batir su récord histórico de este contaminante, especialmente en la capital, con la mitad de sus estaciones de medición duplicando el vigente valor objetivo.

Ecologistas en Acción ha enfatizado que la contaminación por ozono debe abordarse como "un problema sanitario de primer orden" que, según la Agencia Europea de Medioambiente (AEMA), causa cada año hasta 10.000 muertes en el Estado español.

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Además, durante el verano de 2026, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado un exceso de 5.800 muertes atribuibles al efecto combinado de las elevadas temperaturas y la mayor exposición asociada a contaminantes como el ozono.

La organización ha denunciado además que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones no es "ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema".

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"Todavía en 2026, los gobiernos de Asturias, Cantabria, Extremadura y País Vasco no han advertido a la población durante los episodios de ozono, como es preceptivo, mientras las demás comunidades afectadas se han limitado a difundir avisos rutinarios", ha subrayado.

Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno la "urgente" aprobación del Plan Nacional de Ozono, "tras seis años de elaboración", y la transposición de la Directiva europea de calidad del aire antes del vencimiento del plazo legal para ello, el 11 de diciembre. EFE

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