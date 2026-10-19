El Cádiz, primer club con dos relevos de técnico

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Madrid, 19 oct (EFE).- El Cádiz se ha convertido en el primer club de LaLiga Hypermotion que protagoniza dos relevos en su banquillo en la temporada 2026/27, si bien el primero se produjo tan solo cuatro días antes del estreno del conjunto andaluz ante el Celta Fortuna.

Imanol Idiakez fue sustituido a las puertas del inicio del curso por Albert Celades, cuya etapa ha durado diez jornadas, en las que ha logrado una victoria y cuatro empates y ha perdido cinco encuentros, con lo que el cuadro amarillo es vigésimo.

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Esta campaña también han cambiado de entrenador el Eldense (Claudio Barragán/Javi Calleja), el Albacete (Alberto González/Joseba Etxeberria), Las Palmas (Rubén de la Barrera/Juan Manuel Rodríguez) y Leganés (Rubén Albés/Luis Carrión), este último efectuado también tras la décima jornada.

- Relevos en los banquillos de Segunda 2026-2027:

Jorn.

Entrenador

Club

Sustituto

-

Imanol Idiakez

Cádiz

Albert Celades

4.ª

Claudio Barragán

Eldense

Javi Calleja (1)

8.ª

Alberto González

Albacete

Joseba Etxeberría

9.ª

Rubén de la Barrera

Las Palmas

Juan Manuel Rodríguez (2)

10.ª

Rubén Albés

Leganés

Luis Carrión

10ª

Albert Celades

Cádiz

(-) Albert Celades reemplazó a Imanol Idiakez cuatro días antes de empezar la liga

(1) Josep Ferrando entrenó de forma interina al Eldense en la quinta jornada.

(2) Juan Manuel Rodríguez se hace cargo de la UD Las Palmas de forma provisional.

EFE

jap/og