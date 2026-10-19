El base Adrià Rodríguez, tres meses de baja por una fractura en la muñeca

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Lleida, 19 oct (EFE).- El iLerna Lleida anunció este lunes que el base Adrià Rodríguez sufre una fractura del radio distal de la muñeca derecha, una lesión que le obligará a pasar por quirófano y a estar aproximadamente tres meses de baja.

El jugador se lesionó en la segunda parte del encuentro del pasado domingo ante el Casademont Zaragoza, cuando Rodríguez se disponía a machacar el balón en la canasta y el base rival, Trae Bell-Haynes, lo desequilibró y provocó que cayera al suelo con mala fortuna. El catalán no pudo disputar más minutos.

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Con la baja del base de Sant Just Desvern, que se suma a la de larga duración del pívot Atoumane Diagne, el entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, dispone de diez jugadores a corto plazo: los bases Dani García y Darius McGhee, los escoltas James Batemon y Mark Hughes, los aleros Oriol Paulí y Mikel Sanz, los ala-pívots John Shurna y Melvin Ejim, y los pívots Kur Kuath y Zacharie Perrin.

No obstante, Shurna se ha perdido los dos últimos partidos por molestias en la espalda y Kuath arrastra molestias en el tobillo desde el inicio de la temporada. EFE

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