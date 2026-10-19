El AVE Madrid-Barcelona recupera su programación habitual tras la reapertura de la vía

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Madrid, 19 oct (EFE).- El AVE Madrid-Barcelona de Renfe recupera desde este lunes a las 12:30 horas su programación habitual, una vez abierta la doble vía entre las localidades zaragozanas de Ricla y Plasencia de Jalón tras el incendio de una locomotora el pasado 12 de octubre.

El servicio se retoma cuando han terminado las labores de remolque de la unidad motriz del modelo S100 que sufrió el incendio el pasado 12 de octubre y la recuperación total de la infraestructura, de la que hasta ahora solo estaba operativa una única vía.

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Según ha informado Renfe en una nota, una vez concluidos los trabajos de reposición, acondicionamiento de la vía y verificación de la infraestructura realizados por Adif, la compañía restablece la oferta comercial (60 circulaciones diarias), las frecuencias y los tiempos de viaje.

Durante este lunes se mantendrá la planificación extraordinaria de determinados servicios ya programados y comunicados previamente a los viajeros, que circularán en doble composición. A partir de las 12:30 horas las circulaciones recuperarán sus horarios habituales.

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En este tiempo, Renfe asegura que reorganizó su programación para garantizar la movilidad de los viajeros, con la adaptación de los horarios y el refuerzo de la capacidad de los servicios mediante la circulación de trenes en doble composición, para mantener la oferta de plazas. EFE