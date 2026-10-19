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Desmantelados dos criaderos clandestinos de perros en la provincia de Cuenca

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Cuenca, 19 oct (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado dos criaderos clandestinos de perros en la provincia de Cuenca, en los que localizaron 41 ejemplares que estaban enjaulados entre excrementos y con agua en mal estado.

En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que los perros eran ejemplares de chow chow, bichón maltés y caniche y ha señalado que la actuación, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se inició gracias a la colaboración ciudadana.

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Durante la investigación se constató que los criaderos se anunciaban en diversos portales de venta por internet, en los que se ofertaban cachorros sin que los titulares tuvieran licencia como criadero ni la declaración de núcleo zoológico.

En la inspección de la finca, los agentes localizaron a los perros hacinados en jaulas con una importante acumulación de excrementos, en contacto directo con sus desechos y constataron que los animales carecían de la vacunación antirrábica y de los tratamientos de desparasitación obligatorios.

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Esta falta de control veterinario suponía un riesgo para la salud de los propios animales y una posible vía de transmisión de enfermedades a las personas, ha señalado la Guardia Civil.

Por estos hechos, el Seprona de Cuenca ha formulado 25 denuncias en materia de bienestar animal, que han sido puestas en conocimiento de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, autoridad competente para la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores. EFE

acc/lsy/cc

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