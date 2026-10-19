‘Cuti’ Romero, baja para Stuttgart por una distensión muscular

Guardar

Madrid, 19 oct (EFE).- Cristian ‘Cuti’ Romero, defensa internacional argentino del Atlético de Madrid, será baja en los dos próximos partidos del equipo rojiblanco frente al Stuttgart, en la Liga de Campeones, y el Deportivo de La Coruña, en LaLiga EA Sports, a causa de “una distensión muscular”, según informó el club.

El defensa sintió molestias en el encuentro de este sábado contra el Espanyol, con victoria por 0-1, en el que fue sustituido en el minuto 67 del choque.

PUBLICIDAD

Desde que alcanzó el ritmo físico, tras su incorporación más tarde a la pretemporada por la disputa de la final del Mundial 2026 y los tiempos del propio traspaso desde el Tottenham, ‘Cuti’ Romero ha sido indiscutible en el once de Diego Simeone, con los últimos siete encuentros disputados desde la alineación titular del Atlético. EFE