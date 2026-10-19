Cientos de profesores se concentran en un acto de Ayuso para exigirle que hable con ellos

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Madrid, 19 oct (EFE).- Cientos de docentes se han concentrado este lunes, en su cuarta jornada de huelga indefinida, frente a la Cámara de Comercio de Madrid a la espera de que saliera la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que le han pedido que sea "valiente" y hable con los docentes.

La manifestación de los profesores madrileños ha comenzado frente a la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidad, ahí han reclamado a la consejera una educación de calidad y que se siente a negociar.

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Luego, los manifestantes se han desplazado hasta el Palacio de Santoña, donde se encontraba la presidenta regional, en un acto institucional.

En la calle, los manifestantes han pedido "más recursos y menos discursos" y también se han referido al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid, que han reclamado que sea para la clase de "tercero B".

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Los educadores en huelga, a los que también se han unido otros colectivos, han exigido, junto con fuertes pitidos y caceroladas, "más pupitres y menos fondos buitres".

La Policía Nacional se ha desplegado junto a la puerta del edificio, en el que estaba la presidenta regional, que ya ha abandonado el edificio, mientras fuera, cientos de personas se manifiestan para reclamar una mejora de las condiciones de la educación pública al grito de "somos docentes, no delincuentes". EFE

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