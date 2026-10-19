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Chillida Leku abre en noviembre la primera exposición conjunta de los hermanos Chillida

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San Sebastián, 19 oct (EFE).- Las esculturas de Eduardo Chillida y las pinturas de su hermano Gonzalo se encontrarán a partir del 19 de noviembre en Chillida Leku, en la primera exposición conjunta de los dos artistas, que se podrá visitar hasta el 7 de marzo del próximo año.

'Asomar al horizonte. Hermanos Chillida, Eduardo y Gonzalo en Zabalaga' propondrá un diálogo entre las creaciones de ambos a través de una selección de obras del primero, pertenecientes a la colección del museo, y un centenar de pinturas del segundo.

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Comisariada por Alicia Chillida, hija de Gonzalo, la muestra exhibirá las obras de Eduardo (1924-2002) y de Gonzalo Chillida (1926-2008) "con el espíritu riguroso y determinado" que los artistas donostiarras adoptaron en su trabajo, explica el museo de Hernani (Gipuzkoa) en una nota.

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Gonzalo Chillida, la exposición reúne por primera vez "dos universos creativos que, desde lenguajes diferentes, comparten inquietudes en torno a la naturaleza, el vacío y el silencio", destaca.

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"La atmósfera metafísica de la pintura de Gonzalo dialogará, así, con la escultura de Eduardo, marcada por su continua rebelión contra la gravedad en su exploración de la materia y el espacio", explica Chillida Leku sobre esta muestra, cuya labor previa de investigación ha permitido recuperar obras de Gonzalo Chillida que se podrán ver por primera vez desde su muerte.

Parte del legado de Gonzalo Chillida, depositado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, viajará a Chillida Leku para la exposición, que se acompañará de una publicación que incluirá ensayos de Germán Huici y José María Parreño. EFE

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