Chacarra sigue su ascensión en el ránking mundial y ya es el 39 tras ganar en la India

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Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El español Eugenio Chacarra prosigue su escalada en la clasificación mundial de golf y ya es el número 39 después de su victoria en el torneo de la India, del DP World Tour, que le ha situado en el primer puesto del ránking del circuito europeo, la 'Race to Dubai'.

Su tercer título de la temporada permite a Chacarra mejorar once puestos en la lista de los mejores jugadores del mundo y pasar del 50 al 39, después de que 2025 lo finalizara en el 124, según la actualización del listado publicada este lunes.

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El jugador madrileño, de 26 años, se encuentra en un momento dulce de forma, lo que le ha llegado a encabezar la clasificación del DP World Tour, por delante del estadounidense Patrick Reed y el norirlandés Rory McIlroy, a falta de tres torneos, el de Corea del Sur esta semana, y las finales de Abu Dabi y Dubái en la primera quincena de noviembre.

Desde 2023, cuando lo logró el polaco Adrian Meronk, ningún jugador había sumado tres títulos en el circuito europeo en la misma temporada, después de que Chacarra también ganara en Países Bajos e Italia en junio.

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El primer español en el ránking mundial sigue siendo Jon Rahm, quien se mantiene en el puesto 15, mientras que el catalán David Puig pierde dos posiciones y baja al 81.

Más allá del top cien, están Ángel Ayora (123), Nacho Elvira (125), Josele Ballester (137) y Sergio García (147).

La clasificación mundial la lidera una semana más el estadounidense Scottie Scheffler, con 16.67 puntos de media, por delante de McIlroy (8.3) y del inglés Matt Fitzpatrick (7.1). EFE

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