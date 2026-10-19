Celades, destituido como entrenador del Cádiz

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Cádiz, 19 oct (EFE).- Albert Celades ha sido destituido este lunes como entrenador del Cádiz, ha informado el club cadista.

La destitución se produce tras la derrota del Cádiz ante el Granada (2-0), que ha dejado a los cadistas antepenúltimos en la clasificación, con siete puntos en diez partidos. EFE

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