Carlos Cano, campeón del mundo júnior, en el mundial de Moto3 con el equipo Aspar

Guardar

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El español Carlos Cano, campeón del mundo júnior de Moto3, será piloto del campeonato del mundo de la categoría en 2027, en el equipo CFMoto de Jorge Martínez 'Aspar'.

Carlos Cano, que cumplirá 17 años en diciembre, será compañero de equipo del hispano argentino Marco Morelli y dará el salto a Moto3 después de su única temporada en el Mundial Júnior de Moto3 como campeón, tras sumar seis podios, cinco de ellos victorias, después de ser campeón de la 'European Talent Cup' en 2024, y subcampeón en 2025.

PUBLICIDAD

Con el salto de Máximo Quiles a Moto2 como campeón del mundo de Moto3 en 2026, la estructura de Jorge Martínez 'Aspar' debía encontrar un piloto que ocupara el lugar del campeón, en una temporada en la que los tres pilotos del CFMoto Aspar han peleado por el título y en la que han sido los únicos que han llegado con opciones matemáticas de ser campeones a la última cita del calendario, el elegido para dar el salto ha sido el piloto murciano.

Para 'Aspar', la incorporación de Carlos Cano es el último piloto que faltaba para la próxima temporada del campeonato del mundo, por lo que se muestra muy contento de poder contar con él después de un año en el que han visto "una gran evolución" y en el que ha demostrado "mucho talento".

PUBLICIDAD

"El título ha sido el broche de oro de una gran temporada para él" señala 'Aspar' en la nota de prensa del equipo.

En tanto, el joven Carlos Cano dice estar "súper contento de dar el salto al campeonato del mundo" y a pesar de su juventud afirma que "desde pequeño tenía el objetivo de llegar al mundial y, además, hacerlo con el equipo CFMoto de Aspar".

PUBLICIDAD

"Espero tener una buena progresión", afirma sobre su futuro reto, del que dice va a ser "un año de mucho aprendizaje, de conocer bien al equipo y de descubrir muchos circuitos nuevos". EFE