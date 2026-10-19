Atacan con pintadas las nueva sede de Podemos en Huelva

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Huelva, 19 oct (EFE).- La nueva sede provincial de Podemos en Huelva ha sido objeto de un acto de vandalismo que ha cubierto toda su fachada de distintas pintadas en las que puede leerse "traidores", "comegambas" o "Iglesias casta".

El ataque tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la sede situada en la calle Diego de Almagro y se suma a los que ya sufrió su anterior sede, en la calle Marina, ha informado la formación morada en un comunicado.

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Normalmente, ha apuntado Podemos, estos ataques coinciden con épocas de especial tensión política en la opinión pública.

Según su portavoz local, José Antonio González, "es un dato a tener en cuenta que la sede de Podemos es la única en nuestra capital que recibe periódicamente estos ataques injustificables".

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"Se ve que Podemos es una fuerza política que molesta especialmente a los intolerantes. En los medios y redes sociales se vierten constantemente discursos de odio que acaban teniendo reflejo en las calles de una ciudad, habitualmente tranquila, como la nuestra", ha precisado.

González ha informado de que se ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional.

En las redes sociales de Podemos Huelva se puede leer el siguiente mensaje: "Quizá piensen que nos van a desmoralizar con estos ataques cobardes y pueriles. Se equivocan. Estamos muy orgullosas de nuestros principios y de nuestro proyecto".

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"Como dice Irene Montero: 'Nos temen más por lo que aún nos queda por hacer, que por lo que ya hemos hecho'. Convertiremos todo este odio en justicia social. Paz, casa, trabajo. ¡Sí se puede!", ha añadido la formación. EFE

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