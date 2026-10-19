Espana agencias

Atacan con pintadas las nueva sede de Podemos en Huelva

Guardar

Huelva, 19 oct (EFE).- La nueva sede provincial de Podemos en Huelva ha sido objeto de un acto de vandalismo que ha cubierto toda su fachada de distintas pintadas en las que puede leerse "traidores", "comegambas" o "Iglesias casta".

El ataque tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la sede situada en la calle Diego de Almagro y se suma a los que ya sufrió su anterior sede, en la calle Marina, ha informado la formación morada en un comunicado.

PUBLICIDAD

Normalmente, ha apuntado Podemos, estos ataques coinciden con épocas de especial tensión política en la opinión pública.

Según su portavoz local, José Antonio González, "es un dato a tener en cuenta que la sede de Podemos es la única en nuestra capital que recibe periódicamente estos ataques injustificables".

PUBLICIDAD

"Se ve que Podemos es una fuerza política que molesta especialmente a los intolerantes. En los medios y redes sociales se vierten constantemente discursos de odio que acaban teniendo reflejo en las calles de una ciudad, habitualmente tranquila, como la nuestra", ha precisado.

González ha informado de que se ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional.

En las redes sociales de Podemos Huelva se puede leer el siguiente mensaje: "Quizá piensen que nos van a desmoralizar con estos ataques cobardes y pueriles. Se equivocan. Estamos muy orgullosas de nuestros principios y de nuestro proyecto".

"Como dice Irene Montero: 'Nos temen más por lo que aún nos queda por hacer, que por lo que ya hemos hecho'. Convertiremos todo este odio en justicia social. Paz, casa, trabajo. ¡Sí se puede!", ha añadido la formación. EFE

lra/fs/ros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: seis nombres para competir con ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

Pablo Motos recibirá entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre a un presentador, un cómico, dos actrices y dos periodistas en el programa de Antena 3

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: seis nombres para competir con ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

Precio del oro en España hoy lunes 19 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España hoy lunes 19 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en el plató de ‘Supervivientes: All Stars’: “Yo venía con el corazón roto y tú me lo arreglaste”

El ganador de la segunda edición de ‘Supervivientes: All Stars’ ha querido declararle su amor a su pareja en el plató del concurso que vio nacer la relación

Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en el plató de ‘Supervivientes: All Stars’: “Yo venía con el corazón roto y tú me lo arreglaste”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Girona y 3.500 en Lleida

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”