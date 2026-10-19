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Araújo: "Estoy muy feliz aquí"

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Londres, 19 oct (EFE).- Ronald Araújo, defensa del Liverpool, aseguró que, aunque es pronto para pensar en un traspaso al equipo inglés, está "muy feliz" en el club y mejorando día a día.

El uruguayo, que está cedido en el Liverpool por el Barcelona hasta final de temporada, compareció este lunes ante los medios de comunicación antes del partido de Liga de Campeones contra el Villarreal.

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Preguntado por la opción de quedarse en el Liverpool más allá del verano, Araújo dijo que aún es pronto para hablar de ello.

"Estoy tratando de disfrutar día a día, de crecer y mejorar. Estoy muy contento aquí y mi familia también, pero aún es pronto", subrayó.

"Estoy aprendiendo inglés. Si os soy sincero me está sorprendiendo, porque piensas que el Liverpool es un club muy grande, pero luego llegas aquí y ves que es gigante. Estoy muy feliz porque desde que llegué me he sentido bienvenido no solo por el club, sino también por los aficionados. Quiero devolvérselo en cada entrenamiento y en cada partido", afirmó.

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Desde su llegada el pasado verano, Araújo ha jugado sobre todo como lateral derecho, con la pareja de centrales establecida entre Virgil Van Dijk y Jeremy Jacquet.

"No es un problema para mí y cuando fiché por este equipo sabía que era una de las posibilidades, así que no ha sido tampoco nada nuevo para mí. Yo lo doy todo en la posición en la que juegue. Tampoco te voy a mentir de que no me siento más cómodo como central, pero el lateral derecho no es una posición difícil para mí", señaló.

Sobre el Villarreal, Araújo comentó que es un equipo al que no puedes regalarle la pelota, que tienen el mayor porcentaje de posesión en España solo por detrás del Barcelona y que les va a ayudar mucho que juegan en Anfield. EFE

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