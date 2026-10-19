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Albares ve difícil revisar antes del 29N todos los expedientes de la ley de nietos

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Madrid, 19 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ve difícil que los consulados puedan revisar todos los expedientes de los alrededor de 168.000 afectados por la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Supremo en relación con la ley de nietos para que puedan votar el 29N: "Nadie está obligado a lo imposible".

Según ha explicado en Telecinco, los consulados están poniendo "todos los medios" para revisar los expedientes de los nacionalizados por la instrucción posterior a la aprobación de la ley de nietos que presumía la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

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Así, desde el mismo día en el que el Tribunal Supremo ordenó la suspensión cautelar del derecho a voto de estas personas, su ministerio envió un telegrama para que todos los consulados se pusieran a trabajar en ello, se anularon los permisos de los cónsules y se les pidió que destinaran todo el personal necesario a esta tarea "urgente y prioritaria".

Además, se ha creado una herramienta informática para ir volcando los datos y que los vaya teniendo la Oficina del Censo Electoral, ha señalado Albares, confirmando que los datos de 2025 y 2026 ya están volcados porque se puso en marcha hace un tiempo la digitalización de los consulados, pero los años anteriores hay que hacerlo manualmente.

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En todo caso, ha reconocido que será difícil revisar a tiempo todos los expedientes pese a que se están poniendo todos los medios y ha acusado a PP y Vox de lanzar una campaña de "insidia" contra los cónsules, poniendo en juego su honorabilidad y profesionalidad y les ha exigido que paren. EFE

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