Vaquero advierte de que el PNV no hará seguidismo ni será "muleta de nadie", como EH Bildu "hace con el PSOE"

17/10/2026 La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante la presentación de las candidaturas de PNV al Congreso y Senado para las elecciones generales del 29N, en Sabin Etxea, a 17 de octubre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Hoy se ha culminado el proceso interno con una Asamblea Nacional Extraordinaria, que tiene la última palabra sobre las listas definitivas. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

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La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista a las elecciones generales por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha advertido de que el PNV "no hará seguidismo" ni será "muleta de nadie" como, en su opinión, EH Bildu "hace con el PSOE". Además, se ha preguntado si la formación soberanista "no está ayudando a crear una ola reaccionaria en Euskadi". "Vox no tiene escaño, no vayamos a dárselo nosotros", ha señalado.

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, Vaquero se ha referido a las competencias pendientes de transferir y a la posibilidad de que se pueda mantener la negociación, pese a la convocatoria electoral.

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Para la portavoz jeltzale "lo que está claro" es que, si el gobierno de Pedro Sánchez "tiene capacidad para aprobar decretos, también lo podría hacer para alguna transferencia más". No obstante, considera que "no va a dar ese paso". "No sé si lo va a aprovechar como baza para la siguiente legislatura o cómo lo va a aprovechar", ha añadido.

Vaquero ha dicho tener "claro" que "esté quien esté gobernando en el futuro en el Estado", el PNV apostará por conseguir "todas estas transferencias pendientes" y por "el reconocimiento de Euskadi para el nuevo estatus político estén sobre la mesa".

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"Lo que nos mueve es Euskadi más allá de los bloques. Queremos ser decisivos para tomar esas decisiones que le importan a la ciudadanía vasca más allá de quién sea el socio en la Moncloa", ha señalado.

Maribel Vaquero ha apuntado que el Estatuto de Gernika "lleva cuatro décadas largas incumplido" y el PNV no va "a cejar" en su objetivo. Por otra parte, ve necesario un nuevo estatus político porque, "evidentemente, cuando se aprobó el Estatuto no se contemplaba la migración". "Debemos tener capacidad de decidir desde el inicio y en la planificación, no ser una voz que sea escuchada al final del proceso", ha dicho.

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"VOZ PROPIA"

Preguntada por la posición que mantendrá la formación jeltzale ante el futuro Gobierno de España, ha afirmado que si el PNV quiere "defender a Euskadi", tendrá que ir "con voz propia". "El PNV no está para poner o quitar gobiernos. Los 18 diputados de la Comunidad Autónoma Vasca no van a decidir quién está gobernando, pero sí van a decidir qué políticas se hacen para Euskadi", ha manifestado.

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Por ello, ha advertido de que su partido no va a "hacer seguidismo" ni ser "muleta de nadie". "Los diputados del PP de la Comunidad Autónoma Vasca han hecho seguidismo del PP, los socialistas han hecho seguidismo del PSOE; los de Sumar, de Sumar; y los de EH Bildu, del PSOE", ha precisado.

Según Vaquero, el PNV va a defender "lo que más interese a Euskadi", si bien no propiciará "un gobierno del PP y Vox", ni permitirá "ninguna involución democrática". "El PNV siempre ha estado con la democracia y contra el totalitarismo. No sé si todos los partidos pueden decir lo mismo", ha afirmado.

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Aunque ha distinguido entre PP y Vox, ha destacado que "últimamente, los populares están haciendo seguidismo de las políticas de Vox". "Ha asumido ya que, para gobernar, puede necesitar a Vox y, en aquellos sitios donde gobierna, va de su mano. Un gobierno del PP con Vox va a suponer una involución democrática, y el PNV no va a estar", ha puntualizado.

Tras afirmar que su partido aspira a ganar las elecciones generales en Euskadi y conservar grupo propio en el Congreso, ha insistido en que el del PNV es "el único grupo que defiende los intereses de Euskadi sin ningún tipo de interferencia en Madrid".

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Para Maribel Vaquero, en EH Bildu, sin embargo, "no han sido críticos, y han coincidido en prácticamente todas las votaciones" con el PSOE y "no ha habido una crítica desde la visión de Euskadi al Gobierno".

"Ha primado más 'estar al lado de', que hacer una defensa del autogobierno. Cuando llegas a Euskadi, escuchas lo que dicen los líderes de EH Bildu de la defensa de un nuevo estatus y la independencia; y en Madrid todos los días se juega una partida para no perder autogobierno y mejorarlo, y en esa partida, no los encontramos de socios", ha criticado.

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Según ha dicho, EH Bildu no es, en "esa partida", la "pareja de mus" del PNV. "A veces pensamos que estamos jugando al mus solos, también contra nuestra pareja, por decirlo de alguna manera", ha manifestado.

Además, considera que EH Bildu "tiene poco programa, hacer frente a la ola reaccionaria en Euskadi", pero Vox "no tiene diputados vascos". "Me pregunto si, en esa reacción, no están ayudando a que se cree una ola reaccionaria en Euskadi", ha apuntado.

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En su opinión "cuando vas creando una ola en contra de otra ola reaccionaria, alguien se te va a acabar poniendo enfrente cuando calientas el ambiente", lo que cree que "no es muy responsable". "Hay que responder con contundencia a toda involución democrática, pero de manera inteligente y no solo con una pancarta buscando que alguien se te ponga enfrente para validar tu proyecto. Vox no tiene escaño vasco. No vayamos a dárselo nosotros", ha indicado.