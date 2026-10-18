Valverde como lateral, novedad en el Real Madrid ante un Sevilla con dos cambios

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(Actualiza con la alineación del Sevilla)

Madrid, 18 oct (EFE).- Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, decidió alinear a Fede Valverde en el lateral derecho en el once titular para el encuentro de la novena jornada de LaLiga EA Sports de este domingo ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu.

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En la zaga, el técnico portugués devuelve la titularidad a Huijsen, suplente ante el Roma, y repite con Cucurella y Konaté, dejando al uruguayo la banda derecha, posición en la que ha terminado jugando los dos últimos encuentros del Real Madrid.

Por delante, introduce un cambio en el centro del campo, al poner a Arda Güler acompañando a Tchouaméni en el doble pivote. La mediapunta será para Bellingham, acompañado en los extremos por Endrick, que se estrena como titular, y Diomande, que repite. Mbappé, como de costumbre, actuará de delantero centro.

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El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Endrick, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

En el Sevilla, Luis García Plaza introduce dos cambios respecto al once que empató contra el Levante. Eran seguras las ausencias de Miguel Sierra, operado de una luxación en la clavícula derecha, Jon Guridi, también por lesión, e Isaac Romero, expulsado.

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Los dos últimos no fueron titulares ante el equipo valenciano. En la alineación, repiten Vlachodimos en la portería y los cuatro zagueros, así como Agoumé, Fofana, Correia y Ure. En lugar de Sierra y Kochorashvili, que era duda y no entró finalmente en la lista, saldrán Rubén Vargas y Peque.

El once titular del Sevilla lo forman Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas, Correia; Ure y Peque.

EFE

acg/ism