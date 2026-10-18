El hermano de Lady Di habla con Javi de Hoyos: “La reina Isabel II entendió que Diana aportaba algo especial a la familia real británica”

Javi de Hoyos entrevista a Charles Spencer (RTVE)

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Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, ha publicado El canto del cisne: Diana, mi hermana, un libro con el que reconstruye la vida de la princesa desde la experiencia familiar y aborda su relación con la monarquía, la prensa y las horas posteriores a su muerte. La obra llegó a las librerías españolas el pasado 23 de septiembre.

El aristócrata sostiene que Carlos III, entonces príncipe de Gales, le dijo tras el fallecimiento de Diana que “la olvidaremos lo antes posible”. El conde asegura que relató aquella frase a amigos y familiares hace 29 años y que no duda de que fue pronunciada. Durante la promoción, Spencer ha concedido una entrevista al periodista y creador de contenido Javi de Hoyos, copresentador de D Corazón, que se desplazó a Londres para conversar con el hermano de la princesa.

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El conde ha recordado la relación entre Diana y la reina Isabel II. A su juicio, la monarca ”siempre entendió que Diana trajo algo especial a la familia real. Aunque perteneciese a una generación anterior y a veces no entendiese su modernidad, la respetaba y sabía que entre sus cualidades estaba la bondad". Uno de los pasajes más dolorosos de la conversación se ha centrado en el funeral de 1997, cuando los príncipes Guillermo y Harry, entonces niños, caminaron detrás del féretro de su madre ante el público.

Charles Spencer vuelve a recordar junto a @javihoyos la tragedia que acabó con la vida de su hermana, Lady Di, y el acoso mediático que la rodeaba. #DCorazón 🫶 https://t.co/8cnjCTxdsx — DCorazón (@DCorazon_TVE) October 17, 2026

Las palabras de Carlos III

Spencer, manteniendo la opinión que ha escrito en el libro, ha rechazado aquella decisión: “No creo que nadie que esté vivo ahora comparta que Guillermo y Harry fueran detrás del féretro en público fuese una buena idea. Tampoco creo que lo fuera hace 29 años”. El hermano de Diana ha situado entre los recuerdos más perturbadores de aquellos días la conversación que atribuye al entonces príncipe de Gales. Según ha explicado, las cinco palabras decisivas fueron: “La olvidaremos lo antes posible”.

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“Fueron un shock para mí”, ha afirmado Spencer, que ha precisado que comunicó el contenido de aquella conversación a personas de su entorno en ese momento. La frase, según su relato, se produjo después de la muerte de su hermana y se refería a la posibilidad de que la figura de la princesa cayera pronto en el olvido, aunque eso nunca llegó a pasar.

El funeral de la princesa Diana de Gales (Grosby)

La muerte de Lady Di

Charles Spencer también ha abordado las teorías que siguen rodeando el accidente mortal de Diana en París. La princesa de Gales murió el 31 de agosto de 1997 junto a Dodi al-Fayed, en un accidente de tráfico que puso fin a una vida sometida a una atención internacional constante desde su entrada en la familia real británica. El hermano de la princesa ha descartado que la muerte fuera organizada. “Puedo asegurarte que nunca he visto evidencias de ninguna conspiración y he estado en primera línea examinando las circunstancias”, ha asegurado.

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Spencer ha explicado que no encuentra lógica en la hipótesis de un asesinato planificado en unas circunstancias que considera aleatorias. “No puedo, con la lógica por delante, pensar que alguien ha planeado la muerte de otro en esas circunstancias tan aleatorias”, ha señalado. Durante una reciente estancia en París, visitó el túnel del Alma, el lugar donde murió Diana. “Estuve ayer en el túnel donde murió Diana. Alguien asesinado en esas circunstancias es imposible planearlo. No creo en las teorías conspiranoicas. Estuve abierto a todas las posibilidades, pero, de verdad, no le veo lógica”, ha insistido.

El día que Lady Di supo de la infidelidad. (Grosby)

En otra entrevista para los medios españoles, en este caso para Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega, Spencer volvió a denunciar la presión mediática que sufrió su hermana. “Siempre pensé que los medios de comunicación acabarían matándola”, ha afirmado sobre una exposición pública que, según recuerda, se intensificó con los años y alcanzó tanto sus actos oficiales como sus vacaciones y el tiempo que trataba de compartir con sus hijos lejos de las cámaras.

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