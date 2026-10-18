Última hora de las lluvias de la DANA Adam: La Safor es la comarca más afectada tras registrar más de 200 l/m2 esta mañana

Lluvias en Real de Gandia, La Safor (Avamet)

Guardar

ss

La comarca valenciana de La Safor se ha situado en el epicentro de las precipitaciones torrenciales causadas por la DANA Adam en el este peninsular durante la mañana de este domingo. Según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) recabados hasta el mediodía, varios municipios de la comarca han sobrepasado holgadamente la barrera de los 200 litros por metro cuadrado. La localidad de Real de Gandia encabeza los registros con 208,2 l/m2, seguida muy de cerca por Rafelcofer, donde se han alcanzado los 203,4 l/m2. La virulencia del agua también ha dejado acumulación de precipitaciones en Benirredrà (194,8 l/m2), Gandia en el área de Marxuquera (183 l/m2), Barx en la Drova (169,5 l/m2), Palma de Gandia (169,4 l/m2), Beniflà (167,4 l/m2) y Alfauir (153,2 l/m2).

PUBLICIDAD

Ante este escenario de peligro extraordinario, con previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que advierten de acumulados de hasta 90 l/m2 en tan solo una hora y hasta 400 l/m2 en 24 horas, las autoridades han adoptado medidas drásticas. El Ayuntamiento de Gandia ha acordado suspender las clases escolares este lunes en todos los centros educativos y Escoletes municipales, decretando además el cierre total de las dependencias municipales, instalaciones deportivas, parques, cementerios y centros de mayores tras la reunión del Cecopal.

El consistorio gandiense ha cerrado al tráfico vías e infraestructuras vulnerables como el barranco Blanco, el camino Carril Convento, el camino Fondo, la Alquería de Patas, el túnel del polígono del Real de Gandia y los caminos Pinet, Tohuero, Torre de los Padres y Santa Marta. Asimismo, la Generalitat ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo en la cuenca hidrológica del Vaca-Serpis-Safor. Este escenario se ha repetido en el resto de comunidades en el litoral mediterráneo.

PUBLICIDAD

18/10 14:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | Comunitat Valenciana: lluvias, costeros, tormentas y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo. Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr https://t.co/F1tGbPtClK — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 18, 2026

Valencia ha registrado 80 incidentes esta mañana

En el conjunto de la provincia de Valencia, el temporal de la DANA Adam ha generado un volumen constante de emergencias, sumando 80 incidentes gestionados por el Centro de Coordinación de Emergencias hasta las 14:00 horas. Los municipios con mayor número de avisos atendidos han sido València capital (17), Gandia (14), Torrent (8) y Oliva (7). Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han intervenido en el saneamiento de cascotes y ramas en Sagunto y Paterna, así como en revisiones por filtraciones de agua en viviendas de Chiva, Real de Gandia, Gandia y Beniarjó.

El litoral sur de Valencia permanece bajo alerta roja por lluvias torrenciales, mientras que el litoral norte y el interior sur se encuentran en aviso naranja. El sistema autonómico ES-Alert ha enviado avisos masivos a los teléfonos móviles de la población, solicitando evitar desplazamientos, no cruzar cauces ni barrancos y buscar plantas altas sin recurrir a garajes, sótanos o ascensores. La afectación en las infraestructuras de transporte ha obligado al sindicato Semaf a ordenar a los maquinistas de Renfe no circular por las zonas en aviso rojo, lo que afecta de lleno a las líneas C-1 y C-2 de Cercanías, al tiempo que Metrovalencia y Adif han prevenido sobre posibles interrupciones del servicio.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación