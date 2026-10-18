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Una Seminci con nombres propios

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Roberto Jiménez

Valladolid, 18 oct (EFE).- Una docena de nombres propios resumen algunas de las claves, características y objetivos de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que del 23 al 31 de octubre ofrecerá 208 películas -de ellas 71 cortometrajes- con abundantes estrenos y la novedad de la dirección, eventual y compartida, de Mariona Viader y Javier H. Estrada.

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JOSÉ LUIS CIENFUEGOS.- La figura del crítico y director de festivales José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre después de dirigir la Seminci durante tres años (2023-2025), traspasa todas las secciones y actividades de una edición que dejó diseñada antes de morir inesperadamente. El festival le rendirá un homenaje el día de la apertura (23 de octubre) y Seminci Noche dedicará a su memoria la programación musical, nocturna y paralela, en varias salas de fiestas de la ciudad.

GENERACIÓN DEL 27.- En clave literaria, pero ligada a la cinematografía, la Seminci contribuirá al próximo centenario de la Generación del 27 con varias películas firmadas por Luis Buñuel y Ernesto Giménez Caballero fechadas entre 1929 y 1939. De este recordatorio también formará parte la presentación del libro 'Hijos del 27', del crítico y escritor cinematográfico Fernando Lara, que dirigió el festival de Valladolid entre 1984 y 2004.

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ELVIRA MÍNGUEZ Y VALERIA SARMIENTO.- Una actriz, la española Elvira Mínguez -también directora y escritora- y una directora, la chilena Valeria Sarmiento, recogerán sendas Espigas de Honor como reconocimientos a sus trayectorias, en el último caso acompañada de la proyección en la sección oficial, fuera de concurso, de la película ('Detrás de la lluvia') con la que se despide, de momento, de su faceta realizadora.

GABRIEL GARCÍA BERNAL.- El actor y director mexicano Gabriel García Bernal, también productor y guionista, ha elegido Valladolid para el estreno de su última película ('Hombre al agua'), con la que se clausurará la 71ª Seminci, el 31 de octubre, después de nueve días de proyecciones.

WILLIE D. BURTON.- Dos Óscar de Hollywood y seis nominaciones más ha reunido en su larga trayectoria Willie D. Burton como especialista de sonido y mezclador cinematográfico, quien recogerá una de las tres Espigas de Honor y participará en unas jornada dedicadas al sonido como herramienta expresiva y narrativa.

SERGIO PERIS-MENCHETA.- El actor y director teatral Sergio Peris-Mencheta presentará un documental ('SerYo') en una de las secciones paralelas del certamen (Punto de Encuentro), con el telón de fondo de la enfermedad que le ha mantenido más de dos años en un hospital. El actor también visitará en Valladolid a los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESAD).

MANOLO SOLO.- El festival de Valladolid proyectará la última película en la que participó el actor Manolo Solo, fallecido el pasado julio: 'Aquí', del portugués Tiago Guedes, que competirá en la sección oficial con un elenco de sabor español del que también forman parte Patricia López Arnáiz, Ángela Molina y Sergi López.

IONE FERNÁNDEZ.- La realizadora Ione Fernández presenta a concurso su primer largometraje ('Hermanas'), estreno en España, como símbolo de la apuesta que el festival de Valladolid ha realizado siempre por las nuevas generaciones del cine español. Es la única ópera prima española que compite en la sección oficial, ya que la de Ricardo Gómez ('Una familia') lo hará fuera de concurso.

ANDRZEJ WAJDA.- La Seminci no olvidará este año al maestro polaco Andrezj Wajda (1926-2016) con motivo del centenario de su nacimiento, renovador y referente de la cinematografía europea del este después de la segunda guerra mundial. En 1976 recogió en Valladolid la Espiga de Oro por 'La tierra de la gran promesa' y cincuenta años después será recordado con la proyección de 'Los brujos inocentes' (1960), con música en directo.

NANI MORETTI.- La Seminci abrió su edición de 1994 con 'Caro diario', la célebre autobiografía del actor y director italiano Nani Moretti a quien ahora, más de treinta años después, recordará el realizador español Pablo Maqueda en 'Caro Nani', un recorrido por los lugares y filmografía del protagonista, que concursa en la sección Tiempo de Historia.

BERNARDO BERTOLUCCI.- El director francés Pierre Salvadori parte del último guion que dejó escrito Bernardo Bertolucci (1941-2018) para construir 'El arte del engaño', que presentará en la sección oficial aunque al margen de la competición.

JORGE LUIS BORGES.- El cine argentino estará presente en la principal sección competitiva del festival con Lisandro Alonso ('La doble libertad a Misael') pero también en otras secciones como Tiempo de Historia donde, además de Ana Bovino ('Las noches'), concursará Mariano Llinás con un documental sobre la vida y obra del universal escritor Jorge Luis Borges (1899-1986). EFE

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