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Toyota sella el título mundial de constructores con un doblete en las 6 Horas de Barcelona

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Montmeló (Barcelona), 18 oct (EFE).- La marca japonesa Toyota se proclamó este domingo campeona del mundo de constructores de Hypercar tras firmar un doblete en las 6 Horas de Barcelona, disputadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde dominó la carrera con sus dos prototipos y confirmó su hegemonía en el Mundial de Resistencia (WEC).

El Toyota TR010 Hybrid Hypercar número 8, pilotado por el suizo Sébastien Buemi, el japonés Ryo Hirakawa y el neozelandés Brendon Hartley, se impuso tras dominar la prueba desde la primera hora de carrera, por delante del coche hermano número 7, compartido por el neerlandés Nyck de Vries, el japonés Kamui Kobayashi y el británico Mike Conway.

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El resultado confirma el octavo título de Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), el quinto en la categoría Hypercar desde 2021, y deja el desenlace del campeonato de pilotos pendiente de la última cita de la temporada, que se disputará el próximo mes en Monza (Italia).

Con este doblete, Toyota se asegura que el título de pilotos también recaerá en uno de sus dos coches, aunque el equipo número 8, que encadenó su segunda victoria consecutiva y la tercera de la temporada, parte con ventaja tras una nueva exhibición de sus tres pilotos.

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Buemi, Hartley e Hirakawa fueron los grandes protagonistas de la jornada en el trazado catalán, donde impusieron un ritmo que ninguno de sus rivales pudo seguir. Sus compañeros de equipo terminaron en segunda posición, mientras que el resto de participantes quedó relegado a más de medio minuto de los vehículos nipones, reflejo de la superioridad mostrada por Toyota durante las seis horas de competición.

El podio lo completó el Ferrari 499P número 50 de AF Corse, pilotado por el español Miguel Molina, el italiano Antonio Fuoco y el danés Nicklas Nielsen, que terminó tercero en una carrera en la que la escudería japonesa acaparó las dos primeras posiciones.

En la categoría LMGT3, el triunfo fue para el Porsche 911 GT3 R de The Bend Manthey, pilotado por el austríaco Richard Lietz, el australiano Yasser Shahin y el italiano Riccardo Pera. El equipo consiguió su primera victoria de la temporada tras dominar la carrera, en una categoría marcada por la igualdad entre los distintos fabricantes.

De hecho, las siete pruebas de LMGT3 disputadas este año han terminado con siete ganadores diferentes, un registro que refleja la competitividad de una categoría en la que participan múltiples marcas. EFE

avm/vmc/jl

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