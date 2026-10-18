Temas del día de EFE España del lunes 19 de octubre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Valladolid- El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, participa en un acto de precampaña junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, y el secretario autonómico, Carlos Martínez.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene este lunes en el acto de presentación del "Contrato con España", en un acto en Madrid en el que presentará su manera de entender el servicio público y la gobernabilidad de España ante las elecciones del 29 de noviembre.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid- Tras finalizar el plazo de la presentación de coaliciones electorales, los partidos se enfocan ahora en cerrar las listas mientras sigue la precampaña, muy centrada en temas como vivienda y pensiones, pero sobre todo en movilizar a la militancia para que acuda a votar el 29 de noviembre.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid- La dana Adam, de alto impacto y que ya ha dejado una mujer muerta en Cataluña, continúa descargando con fuerza en el mediterráneo, sobre todo en Valencia y Baleares, con zonas en aviso rojo hasta mañana lunes, aunque se espera que las lluvias vayan a menos con el paso de los días, con temperaturas normales para esta época del año.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

HUELGA GENERAL

Madrid - Los líderes de CCOO, UGT, CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas presentan en el registro del Ministerio de Trabajo la convocatoria de la huelga general del 11N en defensa del acceso a una vivienda digna y por unos salarios que alcancen para vivir.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta- El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, analiza la situación que atraviesa la autonomía ceutí en relación con la entrada masiva de más de 80.000 migrantes ocurrida a finales de julio, de las que más de 10.000 todavía permanecen en distintos lugares de la ciudad.

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(Texto) (Foto)

RENTA HOGARES

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica su atlas de distribución de renta de los hogares por provincias y municipios de más de 2.000 habitantes, una lista que encabeza Pozuelo de Alarcón (INE) con una renta que casi multiplica por cuatro la de Iznalloz (Granada), el más pobre.

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(Texto) (Infografía)

VEHÍCULO ELÉCTRICO

Madrid - El crecimiento del coche eléctrico puro en el parque automovilístico español registró en septiembre un nuevo hito al registrar siete veces más matriculaciones que los turismos diésel por primera vez en la historia, un hito impulsado por las nuevas ayudas públicas y la llegada de modelos más asequibles al mercado.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8014443340)

AUXILIARES CONVERSACIÓN

Madrid - El próximo 1 de noviembre empezarán a incorporarse a las aulas los auxiliares extranjeros de conversación -en su mayoría estudiantes o recién titulados- que apoyan al profesorado para dar a conocer su idioma y su cultura; sin embargo el número de extranjeros adheridos al programa del Ministerio ha bajado en los últimos cinco años y son 5.500 menos.

(Texto) (Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8014325253, 8023025803)

CÁNCER MAMA

León - El leonés Ángel López forma parte de ese minoritario uno por ciento de los casos en los que el cáncer de mama afecta a un pecho masculino. Superó la enfermedad en 2024, cinco años después de recibir un diagnóstico tan duro como inesperado y, desde entonces, se dedica a alzar la voz para visibilizar una realidad desconocida y reivindicar su propio lazo rosa. Por Thais Lozano.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - Durante siglos fue un calzado de trabajo; se convirtió en símbolo de la contracultura, pisó las pasarelas en los setenta y desde entonces, ha reaparecido de forma intermitente. Ahora el zueco vuelve a caminar, pero con una diferencia: ya no parece dispuesto a marcharse cuando termina el verano. María Muñoz Rivera

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CINE SEMINCI

Valladolid - La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) regresa con una nueva cita plagada de estrenos, más de doscientas películas en sus diferentes secciones y un nombre propio, el del fallecido José Luis Cienfuegos, anterior director del festival, dentro de una edición cuyos criterios y líneas generales explican en una entrevista con EFE los dos directores eventuales del festival, Mariona Viader y Javier H. Estrada.

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DEEP PURPLE

Barcelona - Deep Purple arranca su última gira en España en Barcelona, donde los fans de la histórica banda británica ofrecerá un espectáculo repleto de los hits que han marcado una carrera llena de éxitos que han cautivado a millones de fans alrededor del mundo.

(Texto)

OPERACIÓN TRIUNFO

Madrid - Un lunes de octubre de hace 25 años, un grupo de jóvenes desconocidos entró en millones de hogares españoles. Sus nombres: Rosa, Bisbal, Bustamante o Chenoa. 'Operación Triunfo' se convirtió en un fenómeno social en una España sin redes sociales ni plataformas de streaming, donde la televisión generalista reinaba en los hogares. Belén Escudero

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8000599579, 8000585775, 8000557206)

CIENCIA STARMUS

Playa de las Américas (Tenerife) - El astronauta estadounidense Victor Glover, piloto de la nave Artemis II, explica en el festival científico Starmus los detalles de la primera misión tripulada que regresa a la Luna desde el final del programa Apolo en 1972, el astronauta estadounidense Victor Glover.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SERIE PREVIA

ETA ANIVERSARIO

Vitoria - El 20 de octubre de 2011 ETA anunció el fin de su actividad terrorista con más de 700 presos dispersos en cárceles de España y Francia. Quince años quedan alrededor de 110, más de la mitad de ellos en régimen de semilibertad.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:00.- Sevilla - BARÓMETRO CENTRA.- La Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) publica el Barómetro Andaluz correspondiente al mes de septiembre en la página web www.centrodeestudiosandaluces.es con datos de estimación de voto con proyección en Andalucía y otros de interés social, económico y político.(Texto)

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE-M.- Fórum Europa con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, presentada por el secretario general del PSOE Madrid, Óscar López. Real Casino Gran Círculo de Madrid. Calle de Alcalá, 15 (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- CIUDADES IBEROAMERICANAS.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en la apertura del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas. Centro Cultural Conde Duque. Calle del Conde Duque, 9-11 (Foto)

10:50h.- Madrid.- AUDIENCIAS MILITARES.- El rey recibe a oficiales, tenientes generales y almirantes de retiro y coroneles y capitanes de navío en audiencias militares Palacio de El Pardo. (Foto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, comenta la actualidad política en rueda de prensa. C/ Francisco Villaespesa (Madrid) (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ESTATUTO ESTUDIANTADO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto de firma de la declaración sobre el Estatuto del Estudiantado Universitario Moncloa. (Texto) (Foto)

11:30h.- Dos Hermanas (Sevilla).- ELECCIONES ADELANTE.- El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a la prensa desde una mesa de recogida de avales para que la formación pueda presentarse a las generales. Avenida Felipe González, 4.

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene este lunes en el acto de presentación del "Contrato con España", que tendrá lugar en Madrid. Espacio Larra (c/ de Larra, 14) (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- San Sebastián.- ELECCIONES EH BILDU.- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, presenta a los candidatos de la coalición para las próximas elecciones generales. Kursaal (Texto) (Foto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto)

12:30h.- Barcelona.- GENERALITAT EXTERIORES.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, intervienen en su encuentro con los delegados del Govern en el exterior. Palau de la Generalitat.

18:00h.- Madrid.- CIUDADES IBEROAMERICANAS.- El rey recibe a una representación de los alcaldes y alcaldesas participantes en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas Palacio de la Zarzuela (Texto) (Foto)

18:00h.- Valladolid.- ELECCIONES GENERALES.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de precampaña electoral junto al secretario general del PSOE de Valladolid y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la presidenta del PSOE de Castilla y León y ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Cúpula del Milenio. Plaza del Milenio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Barcelona.- HOMENAJE PRENAFETA.- Acto de homenaje al político y empresario Lluís Prenafeta (1939-2025), con la presentación de un memorial digital sobre su trayectoria, con la participación del expresidente catalán Artur Mas y la presencia del expresident Jordi Pujol. Espai Línia. (Texto)

ECONOMÍA

València.- MOTOR FORD.- La factoría Ford en Almussafes (Valencia) para su producción de vehículos entre este lunes y el 11 de noviembre, y desde el 16 de diciembre hasta final de año, en aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que tiene vigente hasta finales de 2026. (Texto)

09:00h.- Madrid.- EMPRESAS FACTURACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Índice de la Cifra de Negocios Empresarial de agosto de 2026. (Texto)

09:30h.- Madrid.- EXCLUSIÓN FINANCIERA.- La directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), María Abascal; el coordinador del Grupo de Inclusión y Salud Financiera del Banco de España, Enrique Alberola, y el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos, intervienen en un acto del Instituto Español de Banca y Finanzas (IEBF) en el que se presentará el ‘Informe sobre la inclusión financiera en España 2025’, del Ivie. Aula Magna (Edificio D, planta baja) de CUNEF Universidad. (C/ Beatriz de Bobadilla, 18)

09:40h.- Madrid.- ENERGÍA NUCLEAR.- La presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, presenta la actualidad nuclear con motivo del curso sobre tecnología nuclear dirigido a periodistas organizado en colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid. APM. Claudio Coello, 98. Madrid.

10:00h.- Madrid.- DURO FELGUERA.- Comienza en la Audiencia Nacional el juicio a la excúpula de Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por supuesto blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios de aquel país. Audiencia Nacional (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El Observatorio del Alquiler presenta el informe del Barómetro del Alquiler del tercer trimestre, un análisis sobre la situación de la vivienda con los datos sobre precios, oferta, demanda y las principales tendencias registradas durante el periodo. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Calle Hortaleza, 63.

10:00h.- Madrid.- EMPRESAS ATRESMEDIA.- El consejero delegado de Clear Channel, presenta en rueda de prensa de la nueva marca, que cambia de nombre tras integrarse en Atresmedia Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá · Salón Ópera. Cuesta Santo Domingo, 5

10:00h.- Madrid.- ELECTRICIDAD FRAUDE.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra empresas comercializadoras de electricidad por estafa 61 millones de euros a Naturgy, Repsol y Endesa Audiencia Nacional, c/Límite s/n, San Fernando de Henares

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Turespaña publica los datos de pasajeros aéreos internacionales del mes de septiembre de 2025.

10:00h.- Bilbao.- SEGURIDAD LABORAL.- Presentación de la campaña de sensibilización de Osalan con motivo de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2026. Gran Vía, 85. (Texto)

10:00h.- Pamplona.- HUELGA CEMENTO.- La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra y la Federación de Hábitat de CCOO de Navarra ofrecerán el lunes, 19 de octubre, una rueda de prensa para anunciar la convocatoria de huelga indefinida en el sector de derivados del cemento. Sede de UGT. (Texto)

10:00h.- Pamplona.- SINDICATOS LAB.- La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, valora la manifestación por la vivienda del sábado en Pamplona hace llamamiento a la huelga general del 11 de noviembre. Sede de LAB. (Texto)

10:30h.- Mérida.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Presentación de la tabla reivindicativa de la Unión de Extremadura para la manifestación del 20 de octubre en Mérida, además de denunciar la reducción de la ecotasa a las industrias que gestionan la Central Nuclear de Almaraz. Edificio La Torre. Polígono Cepansa (Texto)

11:00h.- Madrid.- HUELGA GENERAL.- Los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto con representantes de CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas presentan en el registro del Ministerio de Trabajo la huelga general del 11N. Puerta del Ministerio de Trabajo (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- HUELGA GENERAL.- CGT de Catalunya registra la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre y su secretaria general, Montse Sánchez, explica los motivos de este paro general. Universidad de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. (Texto)

11:00h.- Madrid.- RENTA HOGARES.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Atlas de distribución de renta de los hogares de 2024. (Texto)

11:30h.- Madrid.- TRABAJO AUTÓNOMOS.- El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el de ATA, Lorenzo Amor, participan en la entrega de los "Premios Autónomo del Año" de ATA. Auditorio Santander. Juan Ignacio Luna de Tena, 11, (Texto)

13:00h.- Madrid.- SEGUROS CLIMA.- Mapfre presenta las conclusiones del informe 'Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas' en un acto en el que estarán la presidenta de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Trinidad Jiménez; el presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, y los autores del informe, Manuel Balmaseda y Ángel Melguizo Auditorio de Fundación de Mapfre (Pº de Recoletos, 23)

18:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler Asval organiza un webinar para analizar las principales novedades del nuevo Real Decreto-ley de vivienda aprobado por el Gobierno, su incidencia en los contratos de alquiler y las consecuencias jurídicas y prácticas para los propietarios.

18:30h.- Barcelona.- EMPRESAS CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, participan en ‘Passeu 2026’, el encuentro anual de la agencia ACCIÓ con 200 directivos de multinacionales instaladas en Cataluña. Recinto Modernista de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 167).

TRIBUNALES Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, declara como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 233 personas. Juzgados (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO LEZO.- Los primeros testigos, entre ellos Mariano Zabia Lasala, consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid encabezado por Esperanza Aguirre, declaran en el juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sobre el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, seguido por supuestas irregularidades en adjudicaciones de contratos para construir y gestionar un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico (Texto)

10:00h.- Barcelona.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Comisión de investigación del Parlament sobre el Patronato de la Mujer. Parlament de Catalunya (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- Comienza el juicio de asesinato por el que Fiscalía pide 18 años de prisión a dos hombres por presuntamente matar a golpes a una persona y dejarla en el suelo "completamente" desnuda. Audiencia Provincial de Madrid (Texto)

10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES ESTAFA.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga a cinco gestores inmobiliarios para los que se piden penas de hasta seis años de cárcel, acusados de haber estafado a sus clientes 148.000 euros en varias operaciones frustradas de compraventa. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección segunda

11:00h.- Madrid.- TRIBUNALES HOMENAJE.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asiste al acto académico de homenaje a Ignacio García-Perrote, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en Madrid.

11:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Rueda de prensa del presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, para abordar varios asuntos de actualidad. (Texto) (Foto)

12:30h.- Basauri (Bizkaia).- DÍA POLICÍA.- El director general de la Policía, Francisco Pardo, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, asisten a un acto de celebración del Día de la Policía. Centro Policial. (Texto)

18:30h.- Madrid.- DEFENSA HOMENAJE.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de homenaje al exministro Julián García Vargas, en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (CESEDEN), en Madrid.

SOCIEDAD

09:00h.- Barcelona.- MEDICINA HEPATOLOGÍA.- Profesionales ofrecen pruebas gratuitas a la ciudadanía para comprobar el buen estado del hígado, en el marco de la campaña Love your Liver y del congreso de hepatólogos UEG Week Barcelona Fira Gran Via Barcelona, entrada norte (Texto)

09:30h.- Madrid.- JUVENTUD INFORME.- La Fundación Atalaya presenta el informe 'Inquietudes, preocupaciones y salud mental de la juventud en España', en un acto que cuenta con la participación de los expertos Celso Arango y Javier Urra. Real Academia de Medicina (Calle de Arrieta, 12)

10:00h.- Barcelona.- SINHOGARISMO BARCELONA.- Alumnos de diferentes centros educativos de Barcelona salen a la calle esta semana para participar en una acción para recordar a las 700 personas sin hogar muertas en la ciudad en los últimos diez años, organizada por la Fundación Arrels. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN AIRE.- Ecologistas en Acción presenta su informe sobre la contaminación por ozono en España durante 2026. Rueda de prensa 'online' en https://www.ecologistasenaccion.org/

11:30h.- Zaragoza.- INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGÍA.- El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro informa sobre los avances de la nueva campaña arqueológica en La Cabañeta, uno de los yacimientos de época romana republicana más relevantes de la península ibérica, que alberga el foro más antiguo hallado hasta la fecha en el interior peninsular. Diputación Provincial

11:30h.- Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, preside el panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Sede del Imserso. Avenida de la Ilustración, s/n. (Texto)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- El Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública de la Comunidad de Madrid convoca una concentración ante la Consejería de Educación. Calle Alcalá, 32 (Texto) (Foto)

13:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- La astronauta estadounidense Christina Koch, una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna, llega a Oviedo, donde el viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Hotel de la Reconquista (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN.- Llegan a Oviedo los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, galardonados con el Premio Princesa de Asturias Investigación Científica y Técnica junto con el biofísico Pascal Mayer, que llegará a la capital asturiana a lo largo de la tarde. Hotel de la Reconquista (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- CÁNCER MAMA.- Este Día Internacional del Cáncer de Mama, mujeres con esta enfermedad se concentran simultáneamente en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, bajo un mismo lema: "El cáncer de mama no es rosa. Ningún cáncer lo es". Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18 (bulevar frontal)

CULTURA Y TEDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL.- El jurado falla el Premio Nacional de Historia de España 2026, que otorga el Ministerio de Cultura

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS.- La Presidenta de Navarra, María Chivite, presenta los últimos hallazgos arqueológicos de la cueva de Abauntz. Casa del Concejo de Arraitz – Orkin, Calle la Asunción, 12. (Texto) (Foto)

10:00h.- Badajoz.- FESTIVAL JAZZ.- Presentación del 39 Festival Internacional de Jazz de Badajoz, a cargo de los organizadores y miembros de Badejazz, Javier Alcántara y Pablo Romero, y a la que asisten autoridades regionales, provinciales y locales. Teatro López de Ayala (Texto)

10:30h.- Madrid.- ARTE BARROCO.- El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta una exposición temporal sobre 'Madrid: Teatro de grandeza. Arte, arquitectura y ciudad en el Madrid barroco' Centro Cultural de la Villa

10:30h.- Logroño.- ACTUAL 2027.- El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al gerente del Hotel Gran Vía, Carlos López Melón, y diferentes artistas, anuncia el nombre de los artistas contemporáneos que participarán en ‘Hotel Actual’, dentro del Festival Actual 2027. Hotel Gran Vía Logroño (C/ Gran Vía, 71) (Texto)

11:30h.- Barcelona.- GASTRONOMIC FORUM.- Presentación del salón Gastronomic Forum Barcelona 2026 Casa Bonay (Gran Via de les Corts 700)

12:00h.- Mieres.- PREMIOS PRINCESA ARTES.- La cantante y escritora estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de las Artes 2026, abre los actos culturales de los premiados con un encuentro con estudiantes y profesores de un instituto de Mieres. IES Bernaldo de Quirós. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- THYSSEN DALÍ.- El Museo Thysse Bornemisza presenta 'El universo freudiano de Dalí', una exposición que propone una relectura del conjunto de la carrera de Salvador Dalí con su relación con los escritos de Sigmund Freud como hilo conductor. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

15:00h.- Playa de las Américas (Tenerife).- CIENCIA STARMUS.- El piloto del Artemis II, la primera misión tripulada que regresa a la Luna desde el final del programa Apolo en 1972, el astronauta estadounidense Victor Glover, protagoniza la primera jornada del festival científico Starmus, que también incluye ponencias del presidente de Axion Space, Kam Ghaffarian; la filósofa Sabrina Leonelli, el psicólogo Steven Pinker y la antropóloga Christiana Figueres (las conferencias comienzan a las 14.00 horas, Glover interviene a las 16.30) Pirámide de Arona (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:50h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- El novelistas inglés Julian Barnes llega a Oviedo para recoger el viernes el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Hotel de la Reconquista (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Arinaga (Gran Canaria).- CINE RODAJE.- Visita al rodaje de 'Juntas hasta la muerte', comedia de terror dirigida por Igna L. Vacas y protagonizada por los actores Danny Trejo, Stephanie Gil, Sandra Escacena, Aria Bedmar, Nira Osahia, Carlos Santos, David Santana y Víctor Palmero (disponibles para entrevistas). c/ Sargo

18:00h.- Madrid.- BIBLIOTECA NACIONAL.- La Biblioteca Nacional de España celebra de la mano de la FEDEPE la XI Edición del Día de las Escritoras, esta vez con el lema 'Las amigas como forma de libertad', con una lectura de textos presentada por el director de la BNE, Óscar Arroyo, y con la colaboración musical de Guadalupe Martín Pino e Inés Lorans. Biblioteca Nacional de España. Paseo de Recoletos 20-22

19:00h.- Madrid.- MARUJA TORRES.- Maruja Torres presenta su libro 'Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo', en un acto en que intervendrá la periodista Angels Barceló. Ateneo de Madrid

19:00h.- Madrid.- PREMIOS YVONE BLAKE.- La Asociación de Artistas Plásticos y Audiovisuales de España (AAPEE) celebra la tercera edición de los Premios Yvonne Blake con los que se reconoce la labor de los diseñadores e vestuario de cine, televisión y teatro Real Teatro de Retiro. Pza Daoiz y Velarde, s/n (Texto)

19:30h.- Madrid.- PREMIOS PERFUME.- La Academia del Perfume celebra su XX aniversario con la gala de entrega de los Premios del Perfume en la que el bailarín y coreógrafo Joaquín de Luz será el encargado de unir danza y perfume con le espectáculo 'Evocaciones' Teatro Real (Texto) (Foto)

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TURISMO CANARIAS.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inaugura el foro 'El turismo que viene: soberanía, gobernanza y exportación del conocimiento', organizado por Editorial Prensa Ibérica. Hotel Santa Catalina (Texto) (Foto)

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