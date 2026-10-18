Sito Alonso: No podemos depender de si metemos de inicio, hay que cambiar eso radicalmente

Guardar

Valencia, 18 oct (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó tras la derrota en la pista del Valencia Basket por 116-93 que su equipo no puede depender del acierto inicial y perder la mentalidad y la dureza que le ha llevado a derrotar a equipos como el valenciano estas últimas campañas, y dijo que lo conseguirá "por las buenas o por las malas".

"Nos está pasando una cosa, que es depender de si metemos o no al principio y es algo que debemos cambiar de una manera radical. Hemos tenido dos o tres minutos fantásticos en ataque, pero cuando nos hemos visto con el 7-0 nos hemos venido un poco abajo", lamentó Alonso en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El técnico dijo que deben reconstruir esa "mentalidad" que han tenido otros cursos, pero deslizó que "hay jugadores que deberían conocerla ya" y se mostró convencido de que lo lograrán, aunque advirtió que será "por las buenas o por las malas".

"Tenemos algo que es muy difícil de encontrar, no dependemos del Roig Arena ni del presupuesto, para nosotros no es mejor que nosotros nadie. Tenemos una mentalidad pero para que eso suceda tenemos que tener una mentalidad, tenemos que ser mucho más duros. Hace falta mucho más para ganarles a estos equipos, que son de otra liga, pero que nos hemos dado cuenta de que podemos meterles mano muchas más veces", explicó.

PUBLICIDAD

El técnico felicitó al Valencia Basket "y especialmente a (Jasiel) Rivero y a (Neal) Sako, que han hecho un partido sensacional. Ante cualquier defensa que se encontraban han tenido una solvencia increíble".

"Jugarle de igual a igual al Valencia es algo anecdótico para nosotros, vamos a esperar si en la segunda vuelta podemos plantarles cara porque, tal y como hemos jugado, estamos bastante lejos", añadió.

PUBLICIDAD

"Hemos sido capaces de ganar al Valencia muchas veces en la Copa o en 'playoff', pero hemos olvidado la manera, no ha sido porque fuéramos mejor equipo. Eso es imposible con el proyecto que tienen aquí. Fue por el carácter. La gente de aquí nos odia un poco, lo noto en la grada y es por algo. Pero eso es porque hemos hecho muchas cosas bien pero sin igualar el nivel físico del Valencia no podemos ganar", analizó.

"No puedes tener una frustración por cada problema que tengas, hemos trabajado siempre en eso y lo vamos a conseguir pero no hay que quitarle mérito al rival. Hemos venido aquí, les hemos quitado de muchas cosas y es normal que si huelen sangre vayan a por nosotros", señaló Alonso, que alabó la reacción de su equipo en la segunda parte. EFE

PUBLICIDAD