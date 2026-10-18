Sánchez pide precaución ante la dana Adam y seguir las indicaciones de emergencias

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Madrid, 18 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a la ciudadanía mucha precaución ante la dana Adam, que está afectando a varios puntos de la geografía española, y que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

En un mensaje que ha publicado en su cuenta de la red social X, Sánchez señala que el Gobierno está "muy pendiente" de cómo evoluciona la situación.

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Además, el jefe del Ejecutivo ha compartido en X una publicación de Protección Civil que recoge las recomendaciones para la población ante la dana que está afectando a varias comunidades.

Entre ellas, este servicio de emergencia aconseja alejarse de ríos, arroyos y zonas bajas y dirigirse a lugares elevados; utilizar preferentemente autopistas y autovías si es necesario viajar, y mantenerse informado a través de la radio o canales oficiales. EFE

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