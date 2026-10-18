Retiran más de 150 toneladas de residuos de los últimos asentamientos desalojados en Ceuta

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Ceuta, 18 oct (EFE).- Los servicios municipales han retirado en Ceuta más de 150 toneladas de residuos que habían sido acumulados en los asentamientos próximos al polígono industrial del Tarajal y de la zona de la barriada del Poblado de Regulares, que han sido desalojados en la mañana de este domingo.

Según ha informado el Gobierno ceutí, más de 200 operarios de la empresa municipal de limpieza (Servilimpce) así como de las empresas Makerel y Africana, y Áridos y Transportes del Estrecho están participando en la limpieza de estos asentamientos.

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En concreto han actuado en las inmediaciones de las naves del Tarajal, las barriadas de Poblado de Regulares y Los Rosales y el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Hasta el momento, se han recogido 150 toneladas de residuos aunque se estima que "aún queda bastante trabajo por hacer".

La Ciudad ha agradecido el "esfuerzo y el duro trabajo" que están desempeñando estos trabajadores con el objetivo de que estas zonas vuelvan a estar "limpias y saludables".

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La limpieza se realiza después de que la Policía Nacional haya retirado de estos asentamientos a cerca de 500 migrantes -entre ellos unos 250 menores- que vivían en los mismos desde finales de julio. EFE

(foto)