Protección Civil envía una alerta a los móviles en Ibiza y Formentera por lluvias intensas

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Ibiza, 18 oct (EFE).- Una alerta de Protección Civil por aviso rojo meteorológico ha saltado este domingo a las 11.21 horas en los dispositivos móviles de la ciudadanía de Ibiza y Formentera, por riesgo inminente de inundación por precipitaciones intensas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso en las Pitiusas de naranja a rojo esta mañana, por "peligro extraordinario", de precipitación acumulada en una hora de 90 l/m², entre las 10.00 y las 13.59 horas.

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Protección Civil recomienda evitar zonas inundables hasta que remitan las condiciones meteorológicas adversas, así como los desplazamientos innecesarios. También ha recomendado alejarse de cauces y torrentes.

La Aemet mantiene además hasta mañana la alerta naranja por fenómenos costeros, lluvias y tormentas en las dos Pitiusas. EFE

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