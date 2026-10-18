Protección Civil envía dos alertas a los móviles en Ibiza y Formentera por lluvia intensa

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(Actualiza la NA7072 con una segunda alerta a móviles)

Ibiza, 18 oct (EFE).- Una alerta de Protección Civil por aviso rojo meteorológico ha saltado este domingo a las 11.21 horas en los dispositivos móviles de la ciudadanía de Ibiza y Formentera, por riesgo inminente de inundación por precipitaciones intensas, y se ha repetido a las 11.46 horas para suspender todas las actividades al aire libre.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso en las Pitiusas de naranja a rojo esta mañana, por "peligro extraordinario", de precipitación acumulada en una hora de 90 l/m², entre las 10.00 y las 13.59 horas.

En el primer mensaje a los móviles, Protección Civil recomienda evitar zonas inundables hasta que remitan las condiciones meteorológicas adversas, así como los desplazamientos innecesarios. También ha recomendado alejarse de cauces y torrentes.

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A las 11.46 horas, la Dirección General de Emergencias e Interior ha enviado una segunda alerta a los móviles de los ciudadanos para avisar de la suspensión de todas las actividades deportivas, sociales y culturales en el exterior por el mismo riesgo de inundación.

La Aemet mantiene además hasta mañana la alerta naranja por fenómenos costeros, lluvias y tormentas en las dos Pitiusas. EFE

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