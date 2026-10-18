Prisión sin fianza para el detenido por matar a 2 hermanastros en Mataporquera (Cantabria)

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Santander, 18 oct (EFE).- La jueza en funciones de guardia ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el hombre que fue detenido el viernes por matar en Mataporquera (Cantabria) a dos hermanastros de 24 y 26 años, que fueron agredidos con arma blanca.

El hombre detenido, de 52 años, ha pasado a disposición judicial en la mañana de este domingo y no ha querido declarar, informan a EFE fuentes judiciales, que aclaran además que se han abierto diligencias por dos presuntos delitos de homicidio.

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Los hechos sucedieron algo después de las 4 de la madrugada del pasado viernes, momento en que las Fuerzas de Seguridad recibieron diversas llamadas que alertaban de que se estaba produciendo una discusión en Mataporquera.

Los dos jóvenes fallecidos y el presunto autor de los hechos no tenían relación familiar pero sí eran vecinos, y la Guardia Civil informó de que la tarde anterior a los hechos se había producido una discusión entre ellos.

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Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar del suceso una de las dos víctimas estaba en la vía pública, donde fue atendida por los servicios sanitarios aún con vida y posteriormente trasladada al Hospital Tres Mares de Reinosa, donde murió.

El otro joven estaba en la entrada de su domicilio, donde falleció.

El presunto autor fue detenido a las 8.30 horas en su casa, a donde accedieron los agentes de la Guardia Civil con la preceptiva autorización judicial.

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Los agentes hallaron en el lugar una arma blanca con restos de sangre.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, explicó a los medios de comunicación el mismo viernes que el detenido tenía numerosos antecedentes, denuncias "y problemas de convivencia", y comentó que padecía "algún problema de psiquiatría". EFE

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