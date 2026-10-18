Pradales apela a "fortalecer la convivencia y valores democráticos cada día" en el aniversario del anuncio de fin de ETA

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El lehendakari, Imanol Pradales, confía, en el 15º aniversario del fin de la actividad armada de ETA, en que se podrá "legar a las próximas generaciones un futuro en paz y convivencia", pero advierte de que es preciso "fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días". En este sentido, ve "intolerable" que se idealice a los miembros de la banda y se reivindique la lucha armada e "inaceptable" que la izquierda abertzale se abstenga ante propuestas de homenaje a las víctimas.

En un artículo de opinión publicado en los diarios del Grupo Vocento, coinciendo con el aniversario del anuncio de ETA de cese de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, el presidente vasco recuerda a las "miles de personas" a las que a banda terrorista "mató, secuestró, coaccionó y amenazó durante muchos años". "Personas como usted y como yo", señala.

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Tras lamentar la "negra realidad" que se vivía en aquellos años en los que la frase 'ETA ha vuelto a matar' abría los informativos de Euskadi, denuncia que "el historial de terror de ETA se sostuvo a lo largo de medio siglo porque hubo también quienes justificaron, alentaron y jalearon sus atentados".

"Personas normales, vecinas y vecinos que consideraron que el camino de las armas era el adecuado para lograr objetivos políticos. Que era correcto señalar, dar información, o aplaudir públicamente un camino de extrema violencia. Los dirigentes políticos de la izquierda abertzale se permitían amenazar con un 'recrudecimiento del conflicto' o alertaban de las 'consecuencias para todos', bajo la estrategia de la 'socialización del sufrimiento'", rememora.

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Según destaca, "en esa Euskadi vivíamos" y también "construíamos, a pesar de ellos, el bienestar de nuestro país a través del autogobierno".

Pradales incide en que ETA nació "en contra de un Gobierno legítimo en el exilio y en contra de la mayoría de la sociedad vasca" y también fue "la voluntad mayoritaria de ésta, precisamente, la que hizo que abandonara las armas de manera definitiva en 2011", sin conseguir "ni uno solo de sus objetivos" y dejando "una larga estela de dolor, sufrimiento y muerte".

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Por eso, señala, cada 20 de octubre, se pone en el lugar de las víctimas y también de los 2.000 jóvenes que nacieron ese mes y cumplen 15 años estos días, preguntándose "qué les ha quedado después de aquel trágico capítulo de nuestra historia".

A su entender, "la primera sensación que queda es de alivio" de que "ETA no existe, no mata, secuestra, coacciona ni amenaza" pero también hay "un sentimiento de desazón por todo lo padecido" y "desencanto" porque "quienes justificaron y alentaron el terrorismo durante décadas mantienen con este pueblo una deuda moral que no ha prescrito".

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En este sentido, advierte de que "la convivencia y la reconciliación exigen bases mucho más sólidas: valores y principios compartidos, honestidad para reconocer y reparar el daño causado, y empatía con quienes lo sufrieron". "Personas y familias destrozadas, víctimas que nunca eligieron serlo, pero que cargan con esa pesada losa para el resto de sus vidas", subraya.

El lehendakari defiende que, "ante su dolor, es intolerable que hoy se siga reivindicando la 'lucha armada', se idealice a los miembros de ETA o se exhiban sus fotografías en espacios públicos", ve "incomprensible" que la izquierda abertzale "eluda apoyar declaraciones institucionales unánimes de respaldo a servidores públicos que son amenazados" y considera "inaceptable que decidan abstenerse ante propuestas de recuerdo y homenaje a las víctimas".

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"Una sociedad democrática no puede construirse sobre el olvido", insiste Imanol Pradales, que plantea si, "como sociedad y, también como ciudadanos, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para transmitir lo que pasó y contribuir a que no vuelva a ocurrir".

En palabras del lehendakari, "no podemos cambiar el pasado, pero está en nuestras manos extraer enseñanzas de nuestra historia. Nos corresponde fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días. Y en eso, aquellos que hace 15 años decidieron dejar por fin las armas, tienen mucho que decir y mucho por hacer".

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LA BRÚJULA

Pradales recuerda en su artículo el 90º aniversario del primer Gobierno vasco del lehendakari Agirre y "de toda su generación", que "se negaron a abrazar la violencia, defendiendo con firmeza la dignidad de la persona y los derechos humanos", y también la actitud mostrada por la mayoría de la sociedad vasca que, desde que se recuperó la democracia, "tuvo muy claro su apuesta por la paz y la libertad", que fue "catalizada por numerosos movimientos civiles a los que tanto debemos".

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A su entender, "esa es la brújula moral que debemos actualizar ante las corrientes autoritarias y populistas que hoy banalizan la violencia, o justifican el uso de la fuerza". "Sin deshumanizar a quien no piensa como nosotros, sin caer en la despersonalización de los bloques, sin dejarnos arrastrar por la visceralidad de la espiral polarizadora", apela.

El presidente vasco se muestra, en todo caso, convencido de que se será "capaces de legar a las próximas generaciones algo que durante demasiado tiempo parecía imposible: un futuro en paz y convivencia", pero advierte de que, para eso, es preciso "mirarse en el espejo, cultivar la memoria, leer pausadamente la página antes de pasarla".

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"Se lo debemos a todas las personas que han sufrido, a nuestra generación, a nuestras hijas e hijos. Para que nunca se despierten con la noticia de un nuevo asesinato o secuestro. Para que nunca tengan que volver a preguntarse 'hasta cuándo'", concluye.