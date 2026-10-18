PNV cree que, tras una "muy complicada" legislatura, "ni al PSOE le interesa" repetirla y requeriría "otras condiciones"

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El presidente del PNV, Aitor Esteban, considera que, tras una legislatura "muy complicada", repetirla "ni al PSOE le interesa" y, en este sentido, no ve que se pueda replicar "miméticamente", sino que debería ser "con otras condiciones y de otra manera". Asimismo, asegura que le preocupa que haya un gobierno de PP y Vox pero no se puede estar con el "ay, qué miedo", sino "ponerse las pilas".

En una entrevista publicada por El País, recogida por Europa Press, el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV lamenta que "el día a día en las Cortes" en la legislatura que ahora termina ha sido "muy duro", si bien se muestra satisfecho por el hecho de que los acuerdos alcanzados en el pacto de investidura "entre un 75 o 80% se han ido cumplimentando".

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Su objetivo para las elecciones del 29 de noviembre es "sacar grupo parlamentario, cinco escaños y si puede ser alguno más, mejor", aunque admite que "no es tan fácil" en una campaña "muy polarizada" que estará centrada "en una perspectiva muy de Madrid".

En palabras de su presidente, el PNV desea "ser influyentes" y, en este sentido, precisa que no están "para fastidiar a nadie, pero sí para defender nuestro país y nuestra ciudadanía", ya que, si "no hay alguien defendiendo desde una perspetiva cercana" los intereses de Euskadi, "los grandes partidos no lo van a hacer".

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Esteban considera que el próximo 29 de noviembre puede pasar "cualquier cosa" y, por su parte, asegura que le gustaría que resultara de las urnas "juego para acordar cosas, que es básicamente lo que debería ser la política". "Poder dialogar, acordar y ser efectivos para la ciudadanía", insiste.

Respecto a la posibilidad de mantener la fórmula de los últimos años, afirma que no lo ve "si se trata de repetir miméticamente". "O sería con otras condiciones y de otra manera", añade.

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Según lamenta, la legislatura ha sido "muy complicada" porque "no entienden la política como acuerdo". "Para empezar, algunos entusiastas con el Gobierno o el propio Podemos", señala. A su entender, "repetir esta legislatura ni al PSOE le interesa".

El presidente del PNV advierte, además, de que "eso de 'vótame a mí 'porque viene Vox'" es "un tanto pobre" y, de este modo, subraya que se tiene que "ofrecer algo más".

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Aitor Esteban reitera que "el único que ha demostrado con hechos que no está dispuesto a que gobierne Vox ha sido el PNV", que dijo "no" al "intento de investidura" de Alberto Núñez Feijóo en el que la formación de Santiago Abascal era "parte absoluramente necesaria".

Aunque no le "gustaría" un posible gobierno de PP y Vox tras las elecciones de noviembre, afirma que no tiene "miedo" tampoco a que suceda. "No quisiera, me preocupa pero, si sucede, estoy seguro de que este partido se iba a poner la pilas y que Euskadi se las iba a poner también. Y eso tampoco es malo. Que decida la ciudadanía y que pase lo que pase. No podemos estar aquí con 'ay, qué miedo'", señala.

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En este sentido, apunta que, "si viene Vox y remueve algunas cosas, gente que no se está preocupando de algunos temas, se va a preocupar" en materia de derechos y libertades y también en autogobierno y materias sociales.

Asimismo, señala que Vox "ya ha dicho que aspira a ilegalizar" fuerzas soberanistas e incluso "ha hablado de suprimir autonomías" pero el PP "tampoco nos está haciendo caricias", y plantea que, en caso de que lleguen al gobierno, "a ver si no acaban confrontándose entre ellos dentro de seis meses". De este modo, cuestiona "esto de que PP y Vox va a ser idílico". "Aquí pueden pasar muchas cosas", advierte.

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Por otro lado, afirma que "convendría" que PSOE y PP se pusieran de acuerdo "en algunas cosas" porque, para "transformar cosas estructurales de verdad, se necesita un mínimo consenso entre las dos fuerzas" al que poder sumarse. Sin embargo, lamenta, ambos tienen "interiozado que la ciudadanía no acepta una política que no sea el no constante".

CANDIDATURAS

En otro orden de cosas, en relación a las discrepancias sobre las candidaturas electorales en Bizkaia en su partido, señala que "siempre hay polémica cuando el PNV tiene que hacer listas".

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"Si tuviéramos un sistema como Bildu, que dice el viernes que presenta las propuestas y durante el sábado y el domingo votan los militantes telemáticamente... En un fin de semana, liquidado", añade, defendiendo el sistema "muy participativo" y "transparente" del PNV, en el que "la gente propone candidaturas, vota, debate, hay una primera vuelta y luego una segunda".

En todo caso, afirma estar "seguro" de que se va a "llevar dentro de los cauces estatutarios" y de que "lo que se tenga que hablar se hablará dentro del partido y punto".

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