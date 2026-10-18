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Ocho muertos en las carreteras, la mitad de ellos motoristas, en este fin de semana

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Madrid, 18 oct (EFE).- Ocho personas, la mitad de ellas motoristas, han fallecido en otros tantos siniestros mortales desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo.

Según ha informado a EFE la Dirección General de Tráfico (DGT), el día de mayor siniestralidad y muertes ha sido este domingo, con tres accidentes, en los que dos motoristas y un acompañante han perdido la vida durante la madrugada -dos fallecidos en Tenerife y otro en Arquillos (Jaén)-.

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Otro de los fallecidos ha sido un hombre de 62 años ha muerto al volcar el coche que conducía en el municipio onubense de Almonte a última hora del viernes, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

También el viernes, entre los tres accidentes que se han producido en las primeras horas del fin de semana, un motorista murió en Zamora tras salirse de la vía. EFE

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