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Michael Oliver pitará al Barcelona en París y Szymon Marciniak al Villarreal en Liverpool

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El colegiado inglés Michael Oliver será el encargado de arbitrar en la próxima jornada de la Liga de Campeones al Barcelona en su visita al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes mientras que el polaco Szymon Marciniak hará lo propio con el Villarreal en Anfield contra el Liverpool y el neerlandés Serdar Gözübüyük con el Atlético en Stuttgart.

Oliver, de 41 años, ha estado al cargo de partidos del Barcelona en cinco ocasiones con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas. El precedente más inmediato fue el pasado curso en la fase de grupos, cuando el equipo perdió en casa por 1-2 precisamente ante el París Saint-Germain, vigente campeón de Europa, con el que tiene un registro de cuatro victorias, un empate y una derrota.

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En el caso de Marciniak, de 45 años, será la cuarta vez en la que coincida con el Villarreal, acumulando una victoria, un empate y un tropiezo. La primera ocasión fue en la temporada 2014-2015 de la Liga Europa y las dos restantes en la edición 2021-2022 de la Liga de Campeones, ambas en eliminatorias, la última de ellas contra el propio Liverpool en el tropiezo por 2-0 en Inglaterra de la ida de semifinales. Con los 'reds' los partidos han sido siete, de los cuales ganaron cinco y perdieron dos.

Por su parte Gözübüyük cuenta con tres duelos previos junto al Atlético de Madrid, saldados con una derrota y dos victorias, incluida la de la ida de los octavos de final de la campaña previa de la Liga de Campeones contra el Tottenham inglés (5-2). Con el Stturgart será su primera vez. EFE

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