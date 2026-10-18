Los exministros Mayor Oreja y Trillo se citan mañana en Madrid para debatir sobre Ceuta y el "desafío" de Marruecos

27/02/2026 El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja durante una entrevista para Europa Press, a 27 de febrero de 2026, en Madrid (España). Jaime Mayor Oreja es un político español del Partido Popular, ingeniero agrónomo, que fue ministro del Interior entre 1996 y 2001 en los gobiernos de José María Aznar, etapa clave en la lucha contra ETA. Antes fue delegado del Gobierno en el País Vasco y candidato a lehendakari, y después encabezó la lista del PP al Parlamento Europeo, donde fue eurodiputado entre 2004 y 2014. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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Los exministros Jaime Mayor Oreja y Federico Trillo, que ocuparon las carteras de Interior y de Defensa bajo el Gobierno de José María Aznar, analizarán este lunes la situación que vive Ceuta tras el "desafío" de Marruecos, cuando se cumplen más de dos meses y medio de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes irregulares a la ciudad autónoma.

Este debate del Foro Neos --bajo el título 'Ceuta, de la debilidad al despertar'-- prestará especial atención a "la soberanía nacional, la seguridad de las fronteras y la estabilidad del Estrecho", según ha indicado la fundación NEOS que dirige Mayor Oreja.

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La jornada se produce en plena polémica por la incursión de buques militares marroquíes en aguas ceutíes coincidiendo con el salto masivo de migrantes de finales de julio. El PP ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por esta información que se ha conocido esta misma semana y la ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional, ya que está personado en la causa.

Aparte de Mayor Oreja y Trillo, participarán en esta jornada Manuel Contreras, general de brigada de la Guardia Civil retirado, Carlos Echevarría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, y Verónica Pareja, empresaria ceutí. El encuentro estará moderado por el periodista Ramón Pérez-Maura.

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NEOS ha señalado en un comunicado que con este foro quiere contribuir a la reflexión sobre "los desafíos que afronta España en Ceuta y Melilla, la protección de la soberanía nacional y la necesidad de abordar las cuestiones de seguridad y convivencia con responsabilidad y sentido de Estado".

"EL PROYECTO EXIGE QUE LOS INVASORES PERMANEZCAN EN CEUTA"

Mayor Oreja enmarcará la situación de Ceuta en el contexto de lo que ha definido como el "triángulo de la debilidad" de España, junto con el País Vasco, Navarra y Cataluña. A su entender, la evolución de Ceuta y Melilla "forma parte del proyecto" que impulsa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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"No estamos ante una casualidad. El proyecto exige que los invasores permanezcan en Ceuta para que se confirme el fracaso de la soberanía nacional de España. La lógica del proceso es innegable: la debilidad de Ceuta es parte esencial del proyecto de debilidad nacional que impulsa Sánchez", ha afirmado el exministro del Interior.

Después, cada uno de los ponentes analizarán la situación de Ceuta desde distintas perspectivas: el general Manuel Contreras, la seguridad del Estrecho; Carlos Echeverría, la debilidad de la posición geopolítica de España a causa de las decisiones del Gobierno de Sánchez; mientras que Verónica Pareja, acercará a los asistentes a la realidad cotidiana de la ciudad.

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LLEVAR A MARRUECOS ANTE LOS FOROS INTERNACIONALES

Por su parte, Trillo se centrará en la defensa de la soberanía nacional. El pasado mes de septiembre, en una entrevista concedida a Europa Press, el exministro de Defensa aseguró que el Gobierno debería haber declarado el estado de excepción en Ceuta porque facilitaría expulsar a "todos los invasores ilegales, sean o no menores".

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También apostó por llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sea Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque "alguien tiene que responder" por las decenas de muertes que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

Además, Trillo dijo entonces que Pedro Sánchez ha demostrado tener "síndrome de Estocolmo" al estar "contando la versión de los que le tienen atrapado". "Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión", aseguró en la citada entrevista con Europa Press.

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