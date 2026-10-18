López Chacarra: "Solo quiero seguir mejorando y seguir ganando"

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- "Sólo quiero seguir mejorando y seguir ganando", afirmó el español Eugenio López-Chacarra tras ganar el Campeonato de India y situarse como número uno de la Órden de Mérito (Carrera a Dubai) del DP World Tour de golf.

"Es genial, después de todo el trabajo duro. Estuve cerca en las últimas dos semanas y quería conseguir una victoria rápidamente para subir en la clasificación, y jugué realmente bien", comentó el jugador madrileño.

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López-Chacarra admitió que "la última ronda fue dura". "Es realmente agotador despertarse tres días seguidos a las 4 de la mañana. Mi cuerpo no respondía, no me sentía bien. Es difícil tener una gran ventaja, no quieres presionar, pero si quieres hacerlo cuando los demás hacen birdies", apuntó

"Estoy muy orgulloso de mi juego corto y de cómo me esforcé y mantuve la paciencia", añadió el español, quien aseguró que sabe de lo que es capaz: "Fui uno de los mejores jugadores amateurs del mundo y quería ser uno de los mejores jugadores profesionales del mundo. Trabajo muy duro y tengo un gran equipo a mi alrededor, siempre están tratando de mejorarme y creo que lo hemos estado haciendo muy bien"

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Respecto a sus opciones de entrar en el equipo europeo para la Ryder Cup del próximo año, afirmó: "Le dije a Luke (Donald, capitán europeo) hace tiempo que quiero estar en ese equipo, no solo como una simple selección. Quiero conseguir uno de esos seis puestos, así que ese es uno de los objetivos que tenemos como equipo. Estoy trabajando muy duro para lograrlo". EFE