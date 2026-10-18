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La Guardia Civil, segunda fuerza más destacada de la gendarmería europea internacional

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Madrid, 18 oct (EFE).- La Guardia Civil es el segundo mayor contribuyente, con 578 efectivos desplegados, a las misiones internacionales de la EUROGENDFOR, la fuerza policial europea con estatuto militar, que cumple diecinueve años de vida.

La gendarmería europea, que conmemora hoy el Día de EUROGENDFOR, ha desplegado un total de 3.074 gendarmes en 25 misiones internacionales de gestión de crisis en Europa, África, Asia y América.

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Nueve de estas operaciones continúan activas en la actualidad, abarcando desde Bosnia y Herzegovina hasta Somalia, Ucrania y el paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto.

Estas cifras recogen todas las intervenciones desarrolladas desde el primer despliegue en noviembre de 2007 hasta el 1 de octubre de 2026.

"El balance acredita el trabajo operativo de una fuerza que ha actuado al servicio de la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OTAN en escenarios donde la policía civil ordinaria aún no puede operar y las fuerzas armadas convencionales no constituyen la herramienta idónea", señala un comunicado de la Guardia Civil.

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Civil y militar

La naturaleza híbrida de la Guardia Civil la hace especialmente útil en este tipo de misiones, pues la gendarmería europea actúa indistintamente bajo mando civil o militar, según los requerimientos de la misión.

"Es una fuerza policial operativa, preorganizada, robusta y de rápido despliegue, capacitada para ejecutar el espectro completo de misiones policiales en operaciones de gestión de crisis", señala la nota.

"Su estatuto militar y naturaleza híbrida constituyen su principal ventaja estratégica: sus efectivos están adiestrados y facultados para restablecer y garantizar el orden público, proteger personas y bienes, custodiar fronteras, investigar infracciones penales e instruir a fuerzas policiales locales conforme a los más rigurosos estándares internacionales", añade.

"La fuerza interviene en aquella fase crítica de una crisis en la que la situación de seguridad resulta excesivamente compleja para los cuerpos policiales civiles convencionales, pero en la que la labor prioritaria es de seguridad pública y aplicación de la ley, no de combate bélico", explica.

"Esta versatilidad convierte a EUROGENDFOR en una herramienta clave ante desafíos emergentes como las amenazas híbridas, que diluyen la frontera entre paz y conflicto armado", dice también la nota.

Así, en sus 19 años de servicio, esta fuerza ha atendido las solicitudes de la OTAN, con 1.490 gendarmes desplegados en operaciones aliadas en Afganistán; de la Unión Europea (UE) con 1.206 gendarmes desplegados a lo largo de 20 misiones de gestión civil y militar de crisis y de las Naciones Unidas (ONU) con 378 gendarmes desplegados en 3 misiones de mantenimiento de la paz.

EUROGENDFOR presta servicio activo actualmente en Ucrania (EUAM Ukraine, con 28 gendarmes desde 2016), en el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto (EUBAM Rafah, con 84 gendarmes hasta la fecha), Georgia, Moldavia, Mozambique y en los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS). EFE

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