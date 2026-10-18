'La bola negra' es ya la película española más taquillera del año: 30 millones de euros

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Madrid, 18 oct (EFE).- 'La bola negra' es ya la película española más taquillera del año, y este lunes se convertirá en el tercer film español en alcanzar los 30 millones de euros, según la cuenta en X Box Office España, que analiza la taquilla e industria del cine español e internacional.

Según el mensaje en la red social, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi debería terminar su cuarto fin de semana rozando los 30 millones de euros, "y preparada para una fiesta del cine millonaria".

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El mensaje enlaza con otro del analista de cine y colaborador de Box Officce, Paul Brunet, en el que el experto informa de que oficialmente 'La bola negra' ya superó los 28,6 millones de euros, por encima de los 28 millones de 'Torrente'.

Según este analista, se espera que 'La bola negra' termine su cuarto fin de semana con 30 millones de euros, y preparada "para una fiesta del cine millonaria".

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Las próximas metas de la película son superar los 35 millones que en su día recaudó 'Ocho apellidos catalanes'.

Toca acercarse también a los 38,2 millones recaudados por 'la Odisea', de Christopher Nolan, o los 40 millones de 'Spider-Man. Un nuevo día', ambas estrenadas en España en julio de 2026.EFE

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