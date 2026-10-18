La AEMET alerta de que la dana afectará este domingo al litoral mediterráneo y Baleares

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Madrid, 17 oct (EFE).- La dana Adam provocará este domingo lluvias torrenciales en el área mediterránea peninsular y en Baleares que podrán derivar en inundaciones y crecidas de cauces con avisos rojos (máximo nivel de riesgo) en el litoral sur de Valencia, norte de Alicante y la zona de La Axarquía (Málaga), según la Aemet.

Hasta el momento la dana ha descargado lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado y ha dejado centenares de incidencias en Andalucía, principalmente en la provincia de Almería, y en Valencia y Alicante. Además, continúa desaparecida una persona que el sábado cayó a la riera en Cabrera de Mar (Barcelona).

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Los bomberos de la Generalitat continúan la búsqueda de esta persona desde que recibieron el aviso a las 19:41 horas del sábado. La zona de Cabrera de Mar está muy perjudicada por las lluvias torrenciales que afectan a la comarca del Maresme.

De momento, y según los servicios de Emergencias 112 se han registrado 155 incidencias en Andalucía, 121 de ellas en la provincia de Almería, mientras que en la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante ha sumado 61 incidencias y 39, Valencia.

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Las intervenciones registradas, en su mayoría, son por daños materiales en la vía pública e incidencias en la red viaria.

Según ha informado la Agencia Española de Meteorología (Aemet), la situación chubascos y tormentas fuertes se prevé que continué hasta el lunes.

En Murcia, según ha informado Delegación de Gobierno en un mensaje en X, se mantiene la alerta naranja (riesgo importante) en Campo de Cartagena, Mazarrón, Guadalentín, Lorca y Águilas y no se descarta elevar el aviso a la Vega del Segura.

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En Baleares, la Delegación del Gobierno ha informado de precipitaciones en Ibiza desde esta madrugada, con lluvias abundantes e intensa actividad eléctrica.

También se prevé que durante la mañana las precipitaciones lleguen al norte de Mallorca y la Serra de Tramontana. Hasta el momento, el nivel de aviso en esta comunidad es naranja. EFE

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