Jutglà: "Nos merecíamos esta victoria"

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Vigo, 18 oct (EFE).- El delantero Ferran Jutglà, autor del primer gol del Celta en la victoria ante el Alavés, destacó la importancia de sumar los tres puntos para alargar la buena dinámica de su equipo, que ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego.

“Estoy muy feliz por el equipo, creo que nos merecíamos esta victoria. El esfuerzo del equipo es espectacular, la intensidad y el ritmo que le metimos durante los 90 minutos. Conseguimos ponernos 2-0, luego ellos apretaron mucho y en ese final loco arrimamos el hombro para sumar tres puntos muy importantes”, comentó.

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El atacante celeste cree que esta victoria es un refuerzo “anímico” para su equipo, al que ve en una clara línea ascendente: “Veníamos haciendo las cosas bien, pero está claro que las victorias te dan ese ánimo y esos puntos para poder pelear por cosas bonitas”.

Finalmente, a nivel personal dijo encontrarse “muy bien” pese a que las bajas por lesión de Borja Iglesias y Pablo Durán le están obligando a acumular muchos más minutos.

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“Me encuentro bastante bien y creo se está viendo en el campo. Ahora a pensar ya en el partido del jueves contra el Celtic en Glasgow porque no es una final pero sí un partido muy importante”, concluyó. EFE

dmg/jl