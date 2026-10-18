Jenni Hermoso, disponible para el derbi con el Madrid CFF

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Madrid, 18 oct (EFE).- Jenni Hermoso, centrocampista del Atlético de Madrid Femenino, recibió este domingo el alta y está disponible para el derbi de esta tarde contra el Madrid CFF, tras superar una lesión muscular.

La futbolista sufrió una dolencia muscular en la pierna izquierda el pasado 26 de septiembre y ha sido baja en los últimos dos choques, ante el Athletic Club y el Deportivo de La Coruña. EFE

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