Interceptado un grupo de ultras del Racing con palos de escoba por Pamplona

Pamplona, 18 oct (EFE).- La Policía Foral y la Policía Nacional han interceptado a un grupo de ultras del Racing de Santander que portaban palos de escoba por Pamplona.
Según han informado fuentes del dispositivo a EFE, se trata de un grupo de entre 30 y 50 personas que han llegado en un autobús a la capital navarra y a los que se les ha dado el alto cuando iban por la calle Bergamín.
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La Policía Nacional, que se encarga del dispositivo de seguridad de un encuentro declarado de alto riesgo, ha requisado los objetos que podían causar daños a otras personas.
Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo a las 14:00 horas en El Sadar en un partido marcado por la vuelta de Jagoba Arrasate al banquillo de los navarros. EFE
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