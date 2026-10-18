Illa pide a los ciudadanos que mantengan la prudencia este lunes por las fuertes lluvias

Guardar

Barcelona, 18 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a los ciudadanos que mañana lunes mantengan la prudencia ante el episodio de fuertes lluvias que azota a Cataluña y a causa del cual hay una persona desaparecida.

Al inicio de su intervención en el acto de rehabilitación de la tumba del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas, Illa ha querido agradecer a la ciudadanía su comportamiento ante este importante episodio de lluvias y ha lamentado la desaparición de una mujer en Cabrera de Mar (Barcelona).

PUBLICIDAD

El presidente catalán ha explicado que esta tarde habrá una nueva reunión del Cecat (Centro de Coordinación Operativa de Cataluña) para estudiar la previsión meteorológica del lunes, que prevé lluvias intensas en forma de dana o gota fría, por lo que ha reiterado su petición de "atención y prudencia". EFE