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Illa advierte de los "lobos con piel de cordero" que atacan las pensiones y la vivienda

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido de los "lobos con piel de cordero" que quieren dar lecciones en Cataluña, pero que, según él, se dedican a atacar las pensiones y las medidas para garantizar el acceso a la vivienda.

En su intervención este domingo tras su visita a la futura Reserva Nacional de Cataluña en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha asegurado que Cataluña está en marcha, pero que la gente que pone en marcha el motor de Cataluña debe tener garantizados sus derechos.

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"Cataluña está con el motor en marcha. Y necesitamos que quienes hacen funcionar este motor tengan acceso a la vivienda. Y que a quienes le han hecho funcionar no se les discuta que puedan tener una pensión digna. Y no necesitamos que nos vengan a dar lecciones algunos que son lobos con piel de cordero", ha expresado.

También ha criticado a aquellos que dicen que Cataluña está apagada: "Los que dicen esto están fuera de cobertura desde hace tiempo".

Y ha añadido que los catalanes no necesitan que les rescate nadie: "Necesitamos que nos respeten y que nos dejen hacer".

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