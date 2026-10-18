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Giráldez: “Este equipo está preparado para superar obstáculos”

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Vigo, 18 oct (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, destacó este domingo que su equipo consiguiese vencer al Deportivo Alavés (2-1) pese a no firmar una buena actuación ante el conjunto vitoriano.

“El equipo hoy ha mostrado madurez, en eso hemos evolucionado. No nos iban las piernas, no teníamos buenas sensaciones, pero el equipo ha sido capaz de competir, de entender que tenía que ser más agresivo e ir más contundente a los duelos. Hemos sobrevivido y nos vamos con la sensación de que el equipo está preparado para superar obstáculos”, manifestó en rueda de prensa.

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“Creo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal en este momento de la temporada. No me gusta el rendimiento del equipo hoy, no me gustó el equipo en Elche, me gustó el de la Juventus. Tenemos que tener mucha más regularidad, pero tenemos que asumir que es muy complicado mantener el nivel”, subrayó.

En ese sentido, tras reconocer que su deseo en el descanso era “hacer cuatro cambios” pese a que solo introdujo dos novedades -Febas y Javi Rueda-, el técnico celeste dijo marcharse “contento” con el resultado. “Muchas veces hemos sido superiores y no hemos conseguido ni sumar”, señaló, aunque incidió en que necesitan mejorar para ser más competitivos.

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“En la primera parte estuvimos muy faltos de energía, con muy mala interpretación del partido. La segunda parte a nivel de actitud, a nivel de esfuerzo, de saltar, de ser más agresivos, lo hemos mejorado. El cambio de sistema en el descanso hace que Javi y Carreira les hagan mucho daño. Hemos tenido la suerte de acertar en esos momentos y cuando teníamos el partido de cara hemos cometido muchas pérdidas absurdas”, lamentó. EFE

dmg/ism

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