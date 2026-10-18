Emergencias atiende un centenar de incidentes por las lluvias en la Comunitat Valenciana

València, 18 oct (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha gestionado desde las 13:57 horas de este sábado hasta las 8:00 horas de este domingo un centenar de incidentes leves relacionados con las lluvias.
La mayoría de ellos han sido por daños materiales en la vía pública o incidencias en la red viaria.
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Del total de estos servicios, 61 se han producido en Alicante y 39 en Valencia; y las localidades que han concentrado la mayor parte de los incidentes son Alicante (33), València (17) y Torrent (8). EFE
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