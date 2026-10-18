El Villarreal, a por una victoria en Inglaterra en Liga de Campeones veinte años después

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Vila-real (Castellón), 18 oct (EFE).- El Villarreal se enfrenta al Liverpool en la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones con el objetivo de lograr una victoria en Inglaterra que se le resiste desde hace dos décadas.

El único triunfo del conjunto castellonense en territorio inglés en la máxima competición continental llegó en su primera visita, cuando se impuso al Everton (1-2) en la fase previa de la edición 2005-2006.

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Desde entonces, el balance del Villarreal en sus desplazamientos a Inglaterra ha sido de siete derrotas y tres empates, con un saldo de doce goles recibidos y apenas dos anotados.

La última visita del equipo español se produjo en la pasada edición de la Liga de Campeones, en su estreno en la competición, cuando cayó por la mínima ante el Tottenham debido a un gol en propia puerta de su guardameta, Luiz Júnior.

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Antes de ese encuentro, el Villarreal ya se había medido al Liverpool en las semifinales de la Liga de Campeones de la temporada 2021-2022, una eliminatoria en la que perdió por 2-0 en Anfield.

Precisamente, el estadio del conjunto inglés también fue escenario de otra derrota europea del equipo castellonense, en este caso en las semifinales de la Liga Europa de la campaña 2015-2016, cuando cayó por un contundente 3-0.

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El Arsenal ha sido otro de los rivales británicos que han frenado al Villarreal en Europa. El conjunto español perdió ante los londinenses en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2008-2009 (3-0) y en las semifinales de la edición 2005-2006 (1-0).

A esos resultados se suman las derrotas frente al Manchester United (2-1), en la fase de grupos de la campaña 2005-2006, y el Manchester City (2-1), en la edición 2011-2012.

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Los tres empates registrados por el Villarreal en sus visitas a Inglaterra llegaron ante el Manchester United, con sendos 0-0 en las fases de grupos de las temporadas 2005-2006 y 2008-2009, y frente al Arsenal, en la ida de las semifinales de la Liga Europa de la campaña 2020-2021.

Ante el Liverpool, el conjunto dirigido por su actual cuerpo técnico buscará romper esta dinámica y sumar un triunfo que le permita poner fin a una racha de veinte años sin ganar en suelo inglés en competición europea. EFE

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