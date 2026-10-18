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El Sadar responde en el regreso de Arrasate con la mejor entrada de la temporada

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Pamplona, 18 oct (EFE).- El estadio El Sadar reunió a 20.818 espectadores en el encuentro ante el Racing de Santander, la mayor asistencia en las cinco jornadas disputadas hasta la fecha en Pamplona, en una tarde marcada por el regreso de Jagoba Arrasate, las ganas de fútbol y el apoyo de una afición que busca impulsar al equipo en un momento complicado.

La situación deportiva del equipo también pudo influir en esta respuesta. Osasuna llegaba al encuentro después de encadenar cuatro derrotas y un empate en sus cinco últimas jornadas ligueras, una dinámica que hacía todavía más importante el apoyo desde la grada. La afición quiso estar al lado de los suyos para ayudarles a recuperar sensaciones y volver a la senda de la victoria.

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Uno de los momentos más destacados de la previa fue la bienvenida a Arrasate, recibido con el ya conocido cántico en referencia a su nombre. El técnico de Berriatua regresó a un estadio que conoce bien y en el que dejó una huella importante durante su primera etapa al frente del conjunto navarro.

El ambiente acompañó desde el inicio y los rojillos respondieron adelantándose en el marcador con un gol de Ante Budimir desde el punto de penalti.

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Pese al buen desplazamiento de la afición cántabra, los seguidores locales se hicieron notar durante el encuentro, especialmente cuando el Racing intentó dar un paso adelante.

Osasuna volvía a jugar en casa después de un mes sin hacerlo, con el parón de selecciones de por medio, por lo que las ganas de fútbol en Pamplona eran evidentes. La grada se convirtió en un apoyo constante para los rojillos en una cita importante para cambiar la dinámica de resultados.

Los datos de asistencia reflejan esta evolución a lo largo de las cinco jornadas disputadas en El Sadar. El estreno liguero ante el Levante reunió a 20.240 espectadores, mientras que frente al Getafe acudieron 19.672. En el encuentro contra el Espanyol se registraron 19.302 asistentes y, ante el Rayo Vallecano, la cifra descendió hasta los 18.148, la más baja de la temporada y la peor en dos años y medio.

Ahora, Osasuna es el octavo mejor local de la clasificación con 8 puntos, igualado con el Getafe (6º) y a un punto del Alavés (5º) gracias a dos victorias, dos empates y una derrota.

Sin embargo, el duelo frente al Racing permitió recuperar los números y alcanzar los 20.818 espectadores, una cifra que invita al optimismo de cara al próximo compromiso en Pamplona. Osasuna recibirá al Athletic Club en un partido marcado por la rivalidad entre ambas aficiones y en el que se espera una gran respuesta de la grada.

El objetivo será superar los 21.000 asistentes y confirmar que El Sadar sigue siendo uno de los grandes puntos de apoyo del equipo rojillo. EFE

le/ja/ism

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