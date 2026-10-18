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El nuevo Senado afrontará el debate de las lenguas cooficiales con la opción técnica de usar IA para su traducción

22/10/2025 Senadores durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno debate la propuesta del Grupo Popular para plantear un conflicto de atribuciones con el Gobierno por no haber presentado los Presupuestos Generales del Estado de 2026, conforme al artículo 134 de la Constitución. Además, se discuten mociones sobre una política migratoria ordenada, la mejora del trabajo autónomo y la defensa del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El nuevo Senado que surja de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre deberá afrontar el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales, ya que la izquierda y formaciones independentistas apuestan por extenderla a todos los debates, mientras que Vox quiere recortar su utilización y el PP propone dejarlo como está actualmente.

En cualquier caso, la institución está valorando la posibilidad de utilizar la Inteligencia Artificial (IA) para la traducción automática de las lenguas cooficiales y otros idiomas, aunque desde el Senado precisan a Europa Press que se trata de una decisión política.

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Y es que el Senado está incrementando la IA, siendo el primer parlamento español en aprobar directrices de uso de esta herramienta, y ha adquirido varias licencias de 'Gemini Enterprise', con varios proyectos en marcha para seguir elevando su apuesta.

En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales en el Senado está limitado a los debates en las mociones del Pleno, la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la presentación de algunos escritos.

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Durante esta legislatura, las formaciones independentistas han intentado en varias ocasiones modificar el Reglamento del Senado para extender el uso de las lenguas cooficiales en todos los debates y textos de la Cámara Alta, aunque la mayoría absoluta del PP lo ha impedido.

VOX QUERÍA QUE EN EL SENADO SOLO SE HABLARA CASTELLANO

Por su parte, Vox ha propuesto en varias ocasiones acabar con el uso de las lenguas cooficiales en el Senado, a pesar de estar limitado, aunque el PP tampoco ha accedido a que únicamente se hable castellano en la Cámara Alta.

De hecho, el propio presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, aseguró en una entrevista con Europa Press que no tenía previsto ampliar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado alegando que el castellano es una lengua que "une a todos".

Y es que el PP también se opone a extender el uso de las lenguas cooficiales a todos los debates del Senado, tal y como han dejado patente los 'populares' cuando se universalizó el gallego, el euskera y el catalán en el Congreso.

EL PSOE NO LO HIZO EN EL PASADO

En la legislatura anterior, en la que el PSOE sumaba mayoría con varios aliados del Gobierno, los socialistas apoyaron admitir a trámite una propuesta de Junts de reforma del Reglamento para universalizar el uso de las lenguas cooficiales.

Sin embargo, los socialistas realizaron varias ampliaciones del período de enmiendas a esta propuesta, dilatando su tramitación en el Senado sin que finalmente se llevara a cabo.

En este contexto, el adelanto electoral de 2023 y la consiguiente disolución de las Cortes provocaron que esta propuesta para extender el uso de las lenguas cooficiales quedara sin efecto.

UN GASTO QUE SE ELEVA A LOS 1,6 MILLONES

El Senado suscribió en el año 2024 un contrato para los servicios de interpretación y traducción de las lenguas cooficiales que puede alcanzar un gasto de 1,6 millones de euros en el caso de que se completen las prórrogas previstas.

Según consta en el pliego del contrato, al que ha tenido acceso Europa Press, el presupuesto base de licitación fue de 402.325 euros, con posibilidad de hacer hasta cuatro prórrogas por el mismo importe.

Fue en el año 2005 cuando se empezaron a incorporar las lenguas cooficiales en el Senado, a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Para ello, la Cámara Alta seleccionó a 25 intérpretes --siete para el catalán y seis para cada una del resto de lenguas cooficiales--.

Con motivo de la inclusión en 2010 de las lenguas cooficiales en el debate de las mociones del Pleno, la Mesa del Senado acordó que estos 25 intérpretes-traductores también desarrollarían sus funciones en el Pleno. Sin embargo, actualmente solo permanecen en la lista de intérpretes 16 de los 25 iniciales.

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EuropaPress

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