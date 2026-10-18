El neerlandés Lavreysen agranda su historia, octavo título seguido en esprint

Guardar

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El neerlandés Harrie Lavreysen agrandó su historia en el ciclismo en pista en Shanghái al proclamarse por octava vez consecutiva campeón mundial en la modalidad de esprint, éxito que supone además su vigésimo tercera corona en la cita universal.

Lavreysen añadió el oro de Shanghai a los logrados en Pruszków '19, Berlín'20, Roubaix' 21, Yvelines'22, Glasgow '23, Ballerup'24 y Santiago'25, al imponerse en las dos mangas de la final al australiano Leigh Hoffmann.

PUBLICIDAD

El podio lo completó el japonés Kaiya Ota, ganador del trinitense Nicholas Paul.

Los Mundiales de Shanghái acabaron con la victoria de los daneses Carl-Frederik Bevort y Lasse Leth en madison con 88 puntos, 21 más que los portugueses Iuri Leitao e Ivo Oliveira en tanto que los germanos Moritz Augenstein y Roger Kluge fueron bronce con 52. Los españoles Álvaro Navas y Sebastián Mora concluyeron undécimos con 11.

PUBLICIDAD

La rusa Alina Lysenko se impuso en keirin por delante de la alemana Lea Sophie Friedrich y la británica Emma Finucane; el germano Tim Torn Teutenberg superó al danés Tobias Hansen y al belga Jules Hesters en eliminación con el español Xavier Canellas decimosexto; y la irlandesa Lara Gillespie impuso su ley en la prueba de puntos sobre la danesa Amalie Dideriksen y la belga Shari Bossuyt, en la que la maddrileña Eva Anguela fue decimonovena. EFE