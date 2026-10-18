El Atlético, pendiente de Cuti Romero, sin Koke y con Cardoso en el gimnasio

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Majadahonda (Madrid), 18 oct (EFE).- La plantilla del Atletico de Madrid ya mira al partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Stuttgart, pendiente de Cristian ‘Cuti’ Romero, con pruebas por unas molestias; con Johnny Cardoso en el gimnasio, tras una indisposición, y sin Koke Resurrección, baja por una lesión muscular.

En una sesión diferenciada para los titulares y los suplentes de la última victoria contra el Espanyol, la sexta consecutiva del equipo madrileño, cinco de ellas en LaLiga EA Sports, la preocupación es Cuti Romero, a la espera de los exámenes que revelen si tiene o no lesión y si puede jugar en Alemania.

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A la vez, Johnny Cardoso estará disponible, tras la gastroenteritis aguda que le apartó del último choque ante el Espanyol. El medio centro retornó este domingo al trabajo, pero solo se ejercitó en el gimnasio. Previsiblemente volverá este lunes a la convocatoria para el viaje a Stuttgart.

No está disponible Koke Resurrección, que se recupera de una lesión muscular y que no jugó por ese motivo ante el Espanyol.

El Atlético suma tres puntos de seis posibles en las dos primeras citas de la Liga de Campeones antes de la visita a Stuttgart, donde ya se entrenará este lunes por la tarde en el escenario del encuentro. EFE

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