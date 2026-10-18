Espana agencias

EH Bildu dice que Declaración de Aiete sirvió para la resolución del "conflicto político"

Guardar

San Sebastián, 18 oct (EFE).- EH Bildu ha considerado que la Declaración de Aiete, de la que este sábado se han cumplido 15 años, "puso la base para la resolución integral del conflicto político que enfrentaba a Euskal Herria con el Estado español".

La coalición abertzale ha difundido este domingo un comunicado y Dun vídeo de Gorka Elejabarrieta, su secretario de Relaciones Políticas y hasta ahora portavoz en el Senado, para destacar "la importancia de aquel hito en el proceso de resolución del conflicto político" vasco.

PUBLICIDAD

Ha valorado "el impulso de la comunidad internacional" que se produjo entonces y se visualizó en la reunión de políticos de renombre el 17 de octubre de 2011 en el Palacio de Aiete, en San Sebastián, en un momento en el que "las relaciones directas entre ETA y el Gobierno español eran difíciles".

"La declaración -ha señalado- estableció una hoja de ruta de cinco puntos que emplazaba a ETA a anunciar el fin de la lucha armada y a los gobiernos español y francés a responder positivamente a esa decisión, así como a abrir un proceso de diálogo y negociación. Asimismo, planteaba la necesidad de abordar las causas del conflicto político".

PUBLICIDAD

Para EH Bildu, en ningún lugar del mundo se puede resolver un conflicto "si no hay un liderazgo político" y "paciencia y determinación para conseguir una resolución final".

Tras valorar "el papel desempeñado" también por agentes políticos, sociales y sindicales, el dirigente de la formación abertzale ha recordado que tres días después de la Declaración de Aiete, el 20 de octubre de 2011, la organización terrorista anunció "el cese de la actividad armada".

Elejabarrieta ha rememorado la participación de "familias políticas de diferentes procedencias que, pese a sus distintas interpretaciones sobre lo sucedido durante décadas, se comprometieron a contribuir a un escenario de paz".

El dirigente se ha referido también a la declaración que en 2021 impulsó su formación con motivo del décimo aniversario de Aiete, dirigida a "avanzar en el reconocimiento de las violencias y las víctimas".

"Pensábamos que era el momento de dar un paso más al frente en el reconocimiento de todas esas violencias pero, específicamente, queríamos centrarnos en las violencias perpetradas por ETA", ha apuntado Elejabarrieta, que ha defendido "la necesidad de reconocer al conjunto de las víctimas y avanzar hacia un relato compartido que tenga en cuenta las distintas experiencias y verdades".

Ha remarcado que su formación considera que hay "múltiples violencias, múltiples víctimas y que hay que reconocer al conjunto de ellas", de la misma forma que cree que existen aún "muchos actores que tiene que hacer su declaración" y "reconocer todas esas violencias y víctimas".

El dirigente de EH Bildu ha finalizado reafirmando que el objetivo de esta formación es "alcanzar la independencia de Euskal Herria" si bien ve la necesidad de ir avanzando hacia ella mediante "acuerdos que permitan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 19 al jueves 22 de octubre: Rafael se enfrenta a la peor noticia y Atanasio descubre la verdadera identidad de Genaro

La serie de RTVE mantiene en vilo a la audiencia con el delicado estado de salud del pequeño Lucas

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 19 al jueves 22 de octubre: Rafael se enfrenta a la peor noticia y Atanasio descubre la verdadera identidad de Genaro

Irene Urdangarin acompaña al rey Juan Carlos en Sanxenxo y le presenta a su nueva pareja: todo lo que se sabe del encuentro

La hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se ha desplazado a Galicia para encontrarse con su abuelo este fin de semana

Irene Urdangarin acompaña al rey Juan Carlos en Sanxenxo y le presenta a su nueva pareja: todo lo que se sabe del encuentro

Reinhold Messner, escalador italiano, se rebela contra el turismo masivo: “Llegan en coche, sacan una foto y se van. No comen en restaurantes, no pasan la noche ni hacen excursiones”

El montañista italiano advirtió que las redes sociales concentran a miles de personas en los mismos puntos y propuso franjas horarias para distribuir mejor los flujos

Reinhold Messner, escalador italiano, se rebela contra el turismo masivo: “Llegan en coche, sacan una foto y se van. No comen en restaurantes, no pasan la noche ni hacen excursiones”

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

En su mayoría, según las autoridades, son personas que estaban en los asentamientos de las playas

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

Madrid multa con 129.000 euros a la empresa suiza que le suministra los helicópteros contra incendios porque no estuvieron operativos varios días de la campaña de verano

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 2-5 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

ECONOMÍA

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

DEPORTES

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi