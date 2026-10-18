EH Bildu dice que Declaración de Aiete sirvió para la resolución del "conflicto político"

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San Sebastián, 18 oct (EFE).- EH Bildu ha considerado que la Declaración de Aiete, de la que este sábado se han cumplido 15 años, "puso la base para la resolución integral del conflicto político que enfrentaba a Euskal Herria con el Estado español".

La coalición abertzale ha difundido este domingo un comunicado y Dun vídeo de Gorka Elejabarrieta, su secretario de Relaciones Políticas y hasta ahora portavoz en el Senado, para destacar "la importancia de aquel hito en el proceso de resolución del conflicto político" vasco.

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Ha valorado "el impulso de la comunidad internacional" que se produjo entonces y se visualizó en la reunión de políticos de renombre el 17 de octubre de 2011 en el Palacio de Aiete, en San Sebastián, en un momento en el que "las relaciones directas entre ETA y el Gobierno español eran difíciles".

"La declaración -ha señalado- estableció una hoja de ruta de cinco puntos que emplazaba a ETA a anunciar el fin de la lucha armada y a los gobiernos español y francés a responder positivamente a esa decisión, así como a abrir un proceso de diálogo y negociación. Asimismo, planteaba la necesidad de abordar las causas del conflicto político".

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Para EH Bildu, en ningún lugar del mundo se puede resolver un conflicto "si no hay un liderazgo político" y "paciencia y determinación para conseguir una resolución final".

Tras valorar "el papel desempeñado" también por agentes políticos, sociales y sindicales, el dirigente de la formación abertzale ha recordado que tres días después de la Declaración de Aiete, el 20 de octubre de 2011, la organización terrorista anunció "el cese de la actividad armada".

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Elejabarrieta ha rememorado la participación de "familias políticas de diferentes procedencias que, pese a sus distintas interpretaciones sobre lo sucedido durante décadas, se comprometieron a contribuir a un escenario de paz".

El dirigente se ha referido también a la declaración que en 2021 impulsó su formación con motivo del décimo aniversario de Aiete, dirigida a "avanzar en el reconocimiento de las violencias y las víctimas".

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"Pensábamos que era el momento de dar un paso más al frente en el reconocimiento de todas esas violencias pero, específicamente, queríamos centrarnos en las violencias perpetradas por ETA", ha apuntado Elejabarrieta, que ha defendido "la necesidad de reconocer al conjunto de las víctimas y avanzar hacia un relato compartido que tenga en cuenta las distintas experiencias y verdades".

Ha remarcado que su formación considera que hay "múltiples violencias, múltiples víctimas y que hay que reconocer al conjunto de ellas", de la misma forma que cree que existen aún "muchos actores que tiene que hacer su declaración" y "reconocer todas esas violencias y víctimas".

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El dirigente de EH Bildu ha finalizado reafirmando que el objetivo de esta formación es "alcanzar la independencia de Euskal Herria" si bien ve la necesidad de ir avanzando hacia ella mediante "acuerdos que permitan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía". EFE