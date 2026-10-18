Dos fallecidos en un accidente de moto en la autopista del sur de Tenerife

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Santa Cruz de Tenerife, 18 oct (EFE).- Dos hombres han fallecido en la madrugada de este domingo en un accidente de moto en la autopista TF-1, a la altura del municipio de Granadilla de Abona, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Al lugar se desplazaron cuatro ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de la zona tras recibir un aviso a las 02:50 horas de este domingo de que se había producido un accidente de moto en la autopista TF-1.

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A su llegada al suceso, el personal sanitario constató que los afectados, dos hombres de 48 y 52 años, presentaban lesiones incompatibles con la vida, por lo que confirmó su fallecimiento.

La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes, mientras que los bomberos aseguraron la zona y colaboraron en el dispositivo.

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También se activó al Servicio de Carreteras, cuyo personal señalizó el incidente y despejó la vía. EFE